Audi bygger nytt batterisenter

Audi melder at de skal bygge et kompetansesenter for batteriutvikling ved sin fabrikk i Neckarsulm nær Stuttgart. Her skal ny batteriteknologi utvikles og testes.

Senteret skal bygges innen utgangen av 2022, og tas i bruk senest i 2023, skriver avisen Heilbronner Stimme. Dette kommer i tillegg til Audis batteriaktivitet ved hovedkvarteret i Ingolstadt.

I fremtiden skal ikke fabrikken kun bygge batteripakker fra ferdig leverte celler, men også utvikle og bygge egne celler.

Audi utvikler allerede batterier til ladbare hybrider i Neckarsulm. Her utvikles også forbrenningsmotorer. Produsenten signaliserer at dette skal fortsette.

– Mye vil skje parallelt i løpet av de neste årene. Vi øker eleketrifiseringsnivået, og samtidig fortsetter vi å utvikle våre vellykkede diesel- og bensinmotorer i retning økt effektivitet og ytelse, sier Audis utviklingssjef Oliver Hoffmann til avisen.

Audis anlegg i Neckarsulm. Foto: AUDI AG

Stempelmotoringeniører skal få elbilkompetanse

Han gir uttrykk for at motorene som utvikles for å tilfredsstille de kommende Euro 7-kravene vil være de beste de har laget, men også at de blir de siste. Derfor vil de som jobber med dette på sikt få mulighet til å bygge kompetanse som lar dem ta steget over til elektrisk mobilitet i fremtiden.

Rundt 400 personer jobber med teknisk utvikling av forbrenningsmotorer for Audi ved fabrikken i dag, skriver Electrive.

Fabrikken i Neckarsulm skal allerede være klargjort for å bygge elbiler og fossilbiler på samme produksjonslinje. Neste generasjon Audi A4 og A5 skal bygges her fra 2023, og fabrikksjefen sier til avisen at de har mål om å bygge over 300.000 biler årlig etter dette.

Anlegget produserte i 2019 rett over 157.000 biler. I dag produseres Audi E-tron GT ved et nytt senter i nærheten av anlegget i Neckarsulm. Audis andre elbiler E-Tron og Q4 E-Tron produseres i henholdsvis Brussel og Zwickau. Den kommende Q6 E-Tron skal bygges i Ingolstadt.

Audis A4, A5, A6, A7 og A8 produseres ved Neckarsulm i dag. Sportsbilen R8 produseres ved samme anlegg som E-Tron GT.

Nøyaktig hvilke elbiler Audi vil produsere ved fabrikken er ikke kjent, men Audi i bekreftet i sommer at de lanserer sin siste nye modell med forbrenningsmotor i 2025. Dermed er det rimelig å anta at mange av bilene det er ventet elbilversjoner av vil komme fra Neckarsulm.