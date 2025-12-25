Abonner
Podkast

– At vi har hatt reaktorer i Norge i over 70 år, er nok ganske ukjent

Institutt for energiteknikk har bidratt til betydelig industriutvikling – også internasjonalt. – Dette med sikkerhet er et kjernespørsmål, sier Viktor Wikstrøm om kjernekraft.

Viktor Wikstrøm (t.v.) og Pål Nygaard kan mye om historien til Institutt for energiteknikk. Her er de avbildet med hver sin historiebok på sistnevntes «professorkontor».
Viktor Wikstrøm (t.v.) og Pål Nygaard kan mye om historien til Institutt for energiteknikk. Her er de avbildet med hver sin historiebok på sistnevntes «professorkontor». Foto: Jan M Moberg
Jan M. MobergJan M. Moberg– Teknologiredaktør
25. des. 2025 - 10:54
Norge var blant de første nasjonene i verden som bygget egne atomreaktorer. Det skjedde etter opprettelsen av Institutt for energiteknikk (Ife), som opprinnelig het Institutt for atomenergi, i 1948.

– At vi har hatt reaktorer i Norge i over 70 år, er nok ganske ukjent, sier historiker og professor Pål Nygaard ved BI.

Atom-minnet svinner

Når den tidlige og betydelige satsingen på kjernekraft nå er i ferd med å viskes ut fra vår felles hukommelse, er det verdt å oppsummere industriutviklingen og alle de andre innovasjonene Ife har bidratt til. 

I denne episoden av podkasten Teknisk sett har vi invitert Nygaard og Ifes tidligere kommunikasjonsdirektør Viktor Wikstrøm for å snakke om de mange innovasjonene og nyvinningene instituttet har bidratt med. 

Noen viktige eksempler er:

  • Flerfaseteknologien, som gjorde at olje, gass og vann kunne transporteres i samme rørledning fra feltene i Nordsjøen
  • Grunnlaget for mye av norsk subseaindustri og leteteknologi
  • Løsninger for kraftkrevende industri
  • Løsninger som forhindrer korrosjon
  • Løsninger for å handle strøm/energi

Store verdier

– Bare flerfaseteknologien alene har bidratt med hundrevis av milliarder av kroner til det norske samfunnet. Samlet er det trolig snakk om tusenvis av milliarder kroner i gevinst, mener Wikstrøm. 

I podkasten hører du Nygaard og Wikstrøm snakke om den spesielle tiden etter andre verdenskrig, som la grunnlaget for en særdeles offensiv og fremtidsrettet kultur. Noe også fremsynte og målrettede enkeltpersoner i høy grad bidro til.

Lytt og lær. Det er ikke å undres over at mange industribyggere ønsker litt av akkurat den vibben tilbake... 

Og dette er ikke bare gammel industrihistorie.

– Norge leder fortsatt det største internasjonale samarbeidsprosjektet innen atomsikkerhet, Haldenprosjektet, sier Wikstrøm.

