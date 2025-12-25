En podkast om teknologi, av Teknisk Ukeblad

Norge var blant de første nasjonene i verden som bygget egne atomreaktorer. Det skjedde etter opprettelsen av Institutt for energiteknikk (Ife), som opprinnelig het Institutt for atomenergi, i 1948.

– At vi har hatt reaktorer i Norge i over 70 år, er nok ganske ukjent, sier historiker og professor Pål Nygaard ved BI.

Atom-minnet svinner

Når den tidlige og betydelige satsingen på kjernekraft nå er i ferd med å viskes ut fra vår felles hukommelse, er det verdt å oppsummere industriutviklingen og alle de andre innovasjonene Ife har bidratt til.

I denne episoden av podkasten Teknisk sett har vi invitert Nygaard og Ifes tidligere kommunikasjonsdirektør Viktor Wikstrøm for å snakke om de mange innovasjonene og nyvinningene instituttet har bidratt med.

Noen viktige eksempler er:

Flerfaseteknologien, som gjorde at olje, gass og vann kunne transporteres i samme rørledning fra feltene i Nordsjøen

Grunnlaget for mye av norsk subseaindustri og leteteknologi

Løsninger for kraftkrevende industri

Løsninger som forhindrer korrosjon

Løsninger for å handle strøm/energi

Store verdier

– Bare flerfaseteknologien alene har bidratt med hundrevis av milliarder av kroner til det norske samfunnet. Samlet er det trolig snakk om tusenvis av milliarder kroner i gevinst, mener Wikstrøm.

I podkasten hører du Nygaard og Wikstrøm snakke om den spesielle tiden etter andre verdenskrig, som la grunnlaget for en særdeles offensiv og fremtidsrettet kultur. Noe også fremsynte og målrettede enkeltpersoner i høy grad bidro til.

Lytt og lær. Det er ikke å undres over at mange industribyggere ønsker litt av akkurat den vibben tilbake...

Og dette er ikke bare gammel industrihistorie.

– Norge leder fortsatt det største internasjonale samarbeidsprosjektet innen atomsikkerhet, Haldenprosjektet, sier Wikstrøm.