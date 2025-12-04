Abonner
Rivende utvikling for batterier – tross store utfordringer

Norske miljøer bidrar til den raske utviklingen innen batterier, som vil bli både billigere, lettere og få økt energitetthet i løpet av få år.

Vi har snakket med Erik Sauar fra Cenate (f.v.), Hanne Flåten Andersen fra IFE og Odd Richard Valmot fra NTVA om det norske bidraget til utviklingen av batterier.
Vi har snakket med Erik Sauar fra Cenate (f.v.), Hanne Flåten Andersen fra IFE og Odd Richard Valmot fra NTVA om det norske bidraget til utviklingen av batterier. Foto: Jan M. Moberg
Jan M. MobergJan M. Moberg– Teknologiredaktør
4. des. 2025 - 16:25
Teknisk sett

Teknisk sett

En podkast om teknologi, av Teknisk Ukeblad

