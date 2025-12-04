Podkast
Rivende utvikling for batterier – tross store utfordringer
Norske miljøer bidrar til den raske utviklingen innen batterier, som vil bli både billigere, lettere og få økt energitetthet i løpet av få år.
Jan M. Moberg– Teknologiredaktør
4. des. 2025 - 16:25
Kommentarer
Du må være innlogget hos Ifrågasätt for å kommentere. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto. Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn.
Se flere jobber
Hvordan lage en stillingsannonse på Tekjobb?
Les mer