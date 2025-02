Statens vegvesen lyser ut en ny milliardavtale for fellesprosjektet Arna-Stanghelle. Prosjektet skal gi nesten 3 mil ny E16 og Bergensbane, for det meste i to parallelle tunneler.

– Denne rådgivningsavtalen er den største som noen gang er lyst ut i Norge, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård i en pressemelding.

Rammeavtalen er på inntil 2,2 milliarder kroner og har en mulig varighet på åtte år.

Kontrakten er en avropsbasert rammeavtale. Størrelsen på kontrakten avhenger av bestillingene fra fellesprosjektet i avtaleperioden.

Slik kan nærmere tre mil med ny E16 og Bergensbane mellom Arna og Stanghelle bli seende ut. Foto: Statens vegvesen v/ Brit Elve Strand

Den nåværende strekningen på E16 mellom Oslo og Bergen har blitt kalt en av Norges farligste veier, og har vært en kasteball i forskjellige statsbudsjetter og transportplaner i en årrekke.

Da Nygård annonserte at veien skulle bygges på Arna stasjon i mars i fjor, tok flere i publikum til tårene.

Kostnadsrammen for prosjektet er per i dag på 39 milliarder kroner.

Arbeidet starter til våren

Det er allerede lyst ut en kontrakt for berg- og skredsikring som en del av det foreberedende arbeidet.

Til våren starter sikring av prosjektstrekningen, med blant annet spyling av skredutsatte områder.

Starten av selve fellesprosjektet forutsetter at Stortinget slutter seg til kostnadsrammen for prosjektet og delvis til bompengefinansiering.