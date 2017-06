Apollo 17-ferden begynte på Sunnmøre

TRONDHEIM/STARMUS IV: På scenen i Trondheim Spektrum står astronauten Harrison Schmitt og forklarer hvordan Apollo 17-ferden på sett og vis begynte på Sunnmøre.

Schmitt er geolog, og studieoppholdet i Norge på 50-tallet gav ham et fortrinn når han senere skulle bli astronaut. Månelandingene på 70-tallet var vitenskaplige ekspedisjoner, og selv om Schmitt medgir at månegeologi er noe helt annet enn vestlandsgeologi, fikk han bruk for mye han lærte her i landet når han var på månen.

For eksempel tok han i bruk langrennteknikker han lærte i Norge i 1956 for å bevege seg til fots på månen.

Bakteppet er Starmus-festivalen, hvor Schmitt var en av flere foredragsholdere mandag.

Nobelprisvinnerne May-Britt og Edvard Moser, George Smoot, Adam Riess og Chris Pissarides, for å nevne noen, var på scenen i Trondheim i løpet av noen ettermiddagstimer.

Starmus er en vitenskaps- og musikkfestival, med mest vekt på det første. Årets festival er den fjerde så langt, og den første i Trondheim.

Her skal tema under den noe brede kategorien «Livet og universet» diskuteres og formidles av en rekke internasjonale vitenskapsfolk og -formidlere.

Apollo 17-astronaut Harrison Schmitt. Foto: Marius Valle

Trondheim fristet festivalledelsen mest

At festivalen er flyttet til Trondheim er ikke tilfeldig. Starmus-grunnlegger Garik Israelian hadde en stund gitt uttrykk for et ønske om å flytte den fra Kanariøyene. Nobelprisvinner og NTNU-professor Edvard Moser tok initiativ til å lokke festivalen til Trondheim.

Festivalledelsen undersøkte byer som Paris, Melbourne og Dubai, men endte til slutt opp i Trondheim.

George Smoot, astrofysiker og kosmolog. Fikk Nobelprisen i fysikk i 2006. Foto: Marius Valle

– Ledelsen ville ha et sted som var i tråd med verdiene til festivalen. De kom på besøk til Trondheim, og fant at byen er stor nok, vakker, og var en naturlig by å velge med tanke på at det er en kunnskaps- og forskningsby, sier Karl Asmund Olsson, NTNUs prosjektkoordinator for Starmus.

Årets festival er ifølge Olsson omtrent dobbelt så stor som den forrige. Den har en kapasitet på 10.000 mennesker, men bare 3500 av disse får plass under hoveddelen i Trondheim Spektrum.

Resten foregår ute i byen på forskjellige arenaer. En del av dette dreier seg om å få store navn fra vitenskapens verden ut for å formidle forskningen sin til barn og ungdom.

Dette er aspekter som er nye i årets festival.

Styret i Starmus består av grunnlegger Garik Israelian, Stephen Hawking, Richard Dawkins, Brian May, Peter Gabriel, Alexei Leonov, Robert Williams, Jack Szostack og David Eicher.

For alle

Publikum er ifølge Olsson delt opp i tre hoveddeler. En tredel studenter og elever fra hele landet, en tredel voksne nordmenn, hovedsakelig bosatt i Trøndelag, og en tredel besøkende fra hele verden.

Den amerikanske astrofysikeren Adam Riess under Starmus i Trondheim. Riess mottok Nobelprisen i fysikk i 2011. Foto: Marius Valle

Og selv om det har vært noe debatt om hvorvidt prisen på 5000 kroner for et festivalpass gjør den utilgjengelig for mange, mener Olsson at de bevisst har forsøkt å nå så bredt ut med festivalen som mulig.

– NRK2 har satt av hele uken til Starmus og programmer innen de temaene som er oppe her. Starmus når ut til alle. Dette er en festival for hele Norge, sier han.

Formidler kunnskap

Starmus har som formål å formidle kunnskap på en forståelig og engasjerende måte. God gammeldags populærvitenskapelig formidling, fremført av noen av de fremste i sine vitenskapsgrener.

Superstrengteoretiker Brian Greene under Starmus i Trondheim. Foto: Marius Valle

For NTNU og teknologimiljøet i Trondheim er festivalen først og fremst en feiring av av vitenskapen.

– Formålet er å skape forbilder for barn, spre kunnskap, og å skape inspirasjon og begeistring. For vitenskapsmiljøet er det en unik mulighet for å knytte kontakter med ledende forskere. Festivalen setter Trondheim på kartet som internasjonal kunnskapsby, sier Olsson.

Starmus-foredragene sendes på NRK2 hver dag hele uken.