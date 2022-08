Den kinesiske bilprodusenten Nio melder at de åpner sin andre batteribyttestasjon i Norge 15. august.

Stasjonen skal åpnes på Vestby, ved siden av en bensinstasjon og hamburgerrestaurant ved avkjøring fra E6. Nio melder i en pressemelding at de er i gang med opplæring av personell og testing av den nye byttestasjonen.

Skal åpne 20 stasjoner i år

Åpningen skjer sju måneder etter at den første stasjonen åpnet i Lier i januar i år. Bilprodusenten sa ved lanseringen av bilen ES8 høsten 2021 at de hadde som mål å åpne 20 slike byttestasjoner i Norge.

Nios norske pressekontakt Asbjørn Mitusch sa nylig til TU at dette fremdeles er ambisjonen. Så godt som alle tomter skal være avklart, og det står nå på hvor raskt de får tillatelser på plass i de ulike kommunene, fortalte han.

Stasjonen på Vestby blir i så fall den første i rekken av mange som skal åpnes dette halvåret.

Nios første byttestasjon i Lier har gjennomført rundt 200 batteribytter i måneden, ifølge pressemeldingen.

Det er kun Nio-kundene som har kjøpt bil uten batteri som har tilgang til å bytte batteri på stasjonene. Produsentens batterileieprogram innebærer at man abonnerer på batteriet, og at man kan bytte ut dette i stedet for å lade, og i tillegg øke eller redusere batterikapasiteten ved behov.