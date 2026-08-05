Ap inviterer SV, Sp, Rødt og MDG til møte om drivstoffsituasjonen

Møtet finner sted klokka 12, opplyser Tuva Moflag (Ap), leder av finanskomiteen, til NTB. Hun omtaler møtet som en oppfølging av enigheten i revidert nasjonalbudsjett.

– Jeg ser fram til å møte de andre avtalepartnerne for å følge opp dette punktet slik vi er enige om, skriver hun.

I vår brøt Sp med de rødgrønne og gikk sammen med Høyre, Frp og KrF for å kutte drivstoffavgiftene. For seks uker siden inngikk Sp derimot en budsjettavtale med Ap, SV, Rødt og MDG der avgiftene etter planen skal øke igjen fra 1. september.

Ifølge Nettavisen har Sp kalt inn rødgrønn side til hastemøte for å forlenge avgiftskuttene på drivstoff. Fører ikke samtalene fram, åpner partiet for å sikre flertall med høyresiden.

Tidligere tirsdag gikk Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug ut og krevde en forlengelse av avgiftskuttene. Hun advarte om bensin- og dieselpriser på rundt 30 kroner literen om det ikke tas grep.

– Det er helt uakseptabelt. Vi vil ta initiativ til at kuttet forlenges og forsterkes ut året, sa hun til VG.

KrF har uttrykt at de ønsker å videreføre kuttene, mens Høyre er mer avventende. Partiets finanspolitiske talsperson utelukket likevel ikke å forlenge avgiftskuttet.