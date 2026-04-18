Equinor øker produksjonen på Mongstad etter drivstoffkrisen

– Den siste tiden har vi justert det vi kan for å øke produksjonen av de produktene det er høyest etterspørsel etter, særlig diesel og flybensin. Nå produseres flydrivstoff og diesel på full kapasitet, sier Geir Sørtveit, Equinors direktør for landanlegg, til EnergiWatch.

Siden 2021 har Norge bare ett raffineri etter at Essos anlegg på Slagentangen ble omgjort til en ren oljeterminal for importerte produkter.

Størstedelen av raffineriet på Mongstad er imidlertid bygget for å produsere bensin, opplyser Sørtveit til energitidsskriftet Montel News fredag. Likevel har Mongstad kapasitet til å dekke rundt 40 prosent av Norges dieselforbruk og om lag 60 prosent av landets forbruk av flydrivstoff.

Stor kapasitet

Nesten alt flydrivstoffet som produseres ved Mongstad, går til det norske markedet, opplyser Sørtveit.

I fjor ble det totalt solgt 1,3 milliarder liter jetparafin i Norge, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Dieselforbruket, som fordeles mellom autodiesel og anleggsdiesel, var på til sammen 3,3 milliarder liter. Salget av bensin utgjorde imidlertid bare 830 millioner liter.

Kapasiteten på Mongstad representerer omtrent 80 prosent av det totale norske drivstofforbruket, men på grunn av logistikk og markedsmekanismer blir mellom 50 og 70 prosent av produksjonen normalt eksportert til utlandet. Resten av det norske forbruket blir importert og av det blir mye ført i land på Østlandet.

Avgjørende for norsk forsyningssikkerhet

Sørtveit understreker at anleggets rolle strekker seg langt ut over det kommersielle.

– Mongstad er et avgjørende anlegg for norsk forsyningssikkerhet. Det viktigste vi gjør nå, er å sørge for en sikker og effektiv drift, sier han.

Mens landene i EU er pålagt å ha 90 dagers reserver av drivstoff, har Norge bare 20 dagers reserver. Det er selskapene som produserer eller som importerer mer enn 10.000 kubikkmeter årlig, som er forpliktet til ha slike beredskapslagre. Disse reglene er oppe til revisjon, har NTB fått opplyst hos Næringsdepartementet.

– Vi har et raffineri, er en del av et stort internasjonalt drivstoffmarked og importerer allerede betydelige mengder drivstoff. Vi kan også øke importen fra flere land, sier næringsminister Cecilie Myrseth (Ap) til NTB.

– I tillegg har vi beredskapslagre som dekker rundt 20 dagers forbruk, slik at vi kan håndtere midlertidige avbrudd i leveransene, sier hun.

