luftfart

EU: Stor fare for at ferien din blir påvirket av drivstoffmangel

Det er veldig sannsynlig at folks ferier kommer til å bli påvirket av Midtøsten-krigens ringvirkninger i sommer, sier EU-kommissær Dan Jørgensen til Sky News. 

Det er veldig sannsynlig at årets sommerferie påvirkes av drivstoffproblemene etter Iran-krigen, ifølge EU. Bildet er fra Kreta. Foto: Halvard Alvik/NTB
NTB
22. apr. 2026 - 16:30

– Dessverre er det svært sannsynlig at mange menneskers ferier vil bli påvirket, enten av innstillinger eller veldig, veldig dyre billetter, sier Jørgensen til det britiske mediet.

– Selv om vi gjør alt vi kan, dersom flydrivstoffet ikke er der, så er det ikke der, fortsetter han.

Det internasjonale energibyrået (IEA) har advart om at det kan oppstå store forsyningsproblemer på drivstoff de neste fem til seks ukene. Flere flyselskaper har allerede tatt grep for å redusere etterspørselen: Tirsdag innstilte Lufthansa-gruppen 20.000 flyginger de neste månedene.

EU la også fram en energipakke med råd og initiativer onsdag, for å forberede medlemslandene på at det kan bli drivstoffmangel framover.

– For øyeblikket er det først og fremst en priskrise og ikke ennå en forsyningskrise, men dessverre kan vi ikke sikkert forhindre en forsyningskrise, særlig for flydrivstoff i framtiden, dersom krisen fortsetter, sier Jørgensen.

USA og Israels krig mot Iran og den påfølgende stengingen av Hormuzstredet har ført til oljeprishopp og store forsyningsproblemer verden over.

Avtalen innebærer at all import av russisk flytende naturgass stanses innen utgangen av 2026.
Les også:

EUs forbud mot import av russisk gass godkjent

luftfart
