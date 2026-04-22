EU: Stor fare for at ferien din blir påvirket av drivstoffmangel

– Dessverre er det svært sannsynlig at mange menneskers ferier vil bli påvirket, enten av innstillinger eller veldig, veldig dyre billetter, sier Jørgensen til det britiske mediet.

– Selv om vi gjør alt vi kan, dersom flydrivstoffet ikke er der, så er det ikke der, fortsetter han.

Det internasjonale energibyrået (IEA) har advart om at det kan oppstå store forsyningsproblemer på drivstoff de neste fem til seks ukene. Flere flyselskaper har allerede tatt grep for å redusere etterspørselen: Tirsdag innstilte Lufthansa-gruppen 20.000 flyginger de neste månedene.

EU la også fram en energipakke med råd og initiativer onsdag, for å forberede medlemslandene på at det kan bli drivstoffmangel framover.

– For øyeblikket er det først og fremst en priskrise og ikke ennå en forsyningskrise, men dessverre kan vi ikke sikkert forhindre en forsyningskrise, særlig for flydrivstoff i framtiden, dersom krisen fortsetter, sier Jørgensen.

USA og Israels krig mot Iran og den påfølgende stengingen av Hormuzstredet har ført til oljeprishopp og store forsyningsproblemer verden over.