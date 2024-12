– Bussen ligger delvis under vann, og det meldes så langt om tre omkomne, fire alvorlig skadet og totalt 58 personer involverte i ulykken, skriver Nordland politidistrikt i en pressemelding i 16-tiden.

Tre pasienter er fraktet til Stokmarknes sykehus med redningshelikopter.

Stabssjef i Nordland politidistrikt, Bent Are Eilertsen, bekrefter overfor TV 2 at alle passasjerene er tatt ut av bussen. Mange utenlandske statsborgere var passasjerer.

En del av passasjerene er evakuert til en skole i nærheten.

Politiets operasjonssentral fikk litt etter klokken 13.30 melding om at bussen hadde kjørt av veien. Bussen havnet delvis ned i et vann kalt Åsvatnet, som ligger i nærheten av Raftsundet.

Redningsaksjon

Politiet beskriver ulykken som alvorlig.

– Bussen ligger delvis under vann. Det er uavklart skadeomfang, men redningsaksjon pågår, fortalte redningsleder Ørjan Delbekk ved Hovedredningssentralen til VG ved 15-tiden.

Kommunikasjonsansvarlig i busselskapet Boreal, Jon Kristian Fadnes, sier til NTB at det er en av deres busser som er involvert i ulykken.

– Jeg kan bekrefte at det er en av våre busser. Det er snakk om en rutebuss. Ulykken fant sted rundt klokken 13.45. Antall passasjerer er foreløpig ikke bekreftet, men det skal være over 50, sier han.

– Ikke oversikt

Det er dårlig vær flere steder i Nord-Norge, også ved ulykkesstedet. Politiet i Nordland har beskrevet situasjonen som uoversiktlig.

Politiets første melding om ulykken kom klokka 14.02.

Alle nødetatene er på stedet. Også Røde Kors og flere redningshelikopter rykket ut i forbindelse med ulykken.

– Jeg kan bekrefte at tilgjengelige mannskaper kalt ut og på vei til ulykken, sier Øyvind Pedersen, seniorrådgiver beredskap i Røde Kors Nordland.

Delbekk ved hovedredningssentralen sier til NTB at de har rykket ut med full styrke.

– Vi har masse ressurser på vei til området. Alt fra brannvesen, nødetater, redningshelikopter – et fra Tromsø og et fra Bodø – og frivillige er på vei.

Katastrofealarm ved sykehuset

Til NTB opplyser pressevakten ved Nordlandssykehuset at de har slått katastrofealarm som følge av hendelsen.

– Nordlandssykehuset har sendt ut katastrofevarsel og etablert katastrofestab. Det blir også opprettet en katastrofe-web på nettsidene som vil vi oppdatere med informasjon fortløpende, sier kommunikasjonsrådgiver Ida Kristin Dølmo ved Nordlandssykehuset til NTB.

I første oppdatering skriver sykehuset at de har kalt inn ekstra ressurser for å fra frakte skadede til sykehus. I andre oppdatering skriver de at det er opprettet pårørendesenter ved Nordlandssykehuset Vesterålen, Stokmarknes.

Krisestab i to kommuner

Vågan kommunes ordfører Vidar Thom Benjaminsen (H) sier han ble sjokkert da han fikk høre om bussulykken i nabokommunen.

– Man blir sjokkert, og så må man skaffe seg oversikt over hva som har skjedd, sier Benjaminsen til NTB.

På Thon Hotell i Svolvær, Vågan kommunes administrasjonssenter, er det opprettet et mottakssenter for de pårørende.

Benjaminsen sier at de evakuerte fra ulykken vil bli tatt imot der av kommunens kriseteam.

Vågan kommune har bistått med nesten alt de har av helseressurser.

Varaordfører Renathe Eriksen (V) i Hadsel kommune sier ulykken fremstår veldig alvorlig.

– Vår jobb er å ivareta de berørte i tett samarbeid med kriseledelsen i Vågan.