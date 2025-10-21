Kabelbaneulykken i Lisboa skyldtes kabelbrudd

Kabelbaneulykken i Lisboa i september der 16 mennesker mistet livet, skyldtes kabeldefekt, ifølge en granskning. Det anbefales at kabelbanen tas ut av drift.

Alle banene i byen bør stanses for hastereparasjoner, mener granskerne i den portugisiske havarikommisjonen GPIAAF. Driften kan ikke gjenopptas før det kan garanteres at bremsesystemene er kapable til å stanse vognene om kabelen ryker, heter det i rapporten som ble lagt fram mandag.

Kabelbanevognen fikk stor fart da den raste nedover den bratte gaten Calçada da Glória, sporet av i en sving og smalt inn i jernmaster og en bygning. 16 personer mistet livet og 21 ble skadet, flere av dem alvorlig. Ulykken fant sted 3. september.

Kabelbanen fungerer ved at to vogner er festet til hverandre med kabelen. Når den ene vognen går nedover, trekkes den andre oppover. Rapporten er foreløpig, og en endelig rapport med flere sikkerhetsanbefalinger skal etter planen komme neste år.

I rapporten beskriver havarikommisjonen hvordan bruddet på kabelen så ut: En makroskopisk analyse av de oppbrutte endene av de ødelagte trådene avdekker brudd av ulik alder, noe som indikerer at bruddet oppsto progressivt over tid og involverte flere bruddtyper. Videre analyser skal kunne si mer om bruddet.

Kabelen var ikke i henhold til gjeldende standarder, men det er for tidlig å si om det er relevant for ulykken eller ikke.