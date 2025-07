Jernbanedirektøren går av

Det melder Aftenposten mandag formiddag.

Jernbanedirektoratet bekrefter nyheten.

– Det stemmer at han sendte e-post til alle ansatte om dette i dag, sier kommunikasjonsdirektør Ruth Høyland Jønsrud i Jernbanedirektoratet til TU.

Hun henviser oss til Sletta for svar på videre spørsmål. Han er opptatt i et møte.

Har fått ny jobb

Ifølge Aftenposten slutter han fordi han har fått seg ny jobb. I e-posten til de ansatte skriver han at planen var å fortsette, men at det kom en jobbmulighet han ikke ville si nei til. Han skriver videre at det ikke er noen dramatikk i dette, og at det er hans egen beslutning.

Sletta startet i jobben som jernbanedirektør i september 2021, i en åremålsstilling på seks år. Nå må Samferdselsdepartementet derfor starte jakten på en ny direktør to år tidligere enn antatt.

Byråkrat

Knut Sletta var direktør for Infrastruktur i Viken fylkeskommune da han ble utnevnt som jernbanedirektør. Før det kom han fra stillingen som fylkesrådmann i Akershus fylke.

Han er utdannet samfunnsøkonom, og har tidligere blant annet jobbet i Direktoratet for statlig økonomistyring (DFØ) og som avdelingsdirektør og underdirektør i Kunnskapsdepartementet.