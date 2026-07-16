Advarer mot å fjerne krav: – Jeg er utrolig glad for å kunne sove med åpent vindu

– Formålet er å få til høyere fortetting på hver enkelt tomt, så man kan bygge tettere, sier Arnkell Jonas Petersen, bygningsfysiker og førsteamanuensis ved NMBU.

Petersen sikter til regjeringens forslag om å lette på flere byggekrav (se faktaboks), som krav til støy og dagslys.

– Allerede i dag bygges det boliger hvor man knapt kan se himmelen fra stuevinduet. (...)Det er godt dokumentert at dagslys er en driver for biorytmer i kroppen vår. Hvis disse systemene kommer i ulage, får vi alle slags problemer, sier Petersen.

Bygge tettere på vei?

Han er også kritisk til at regjeringen vil lempe på kravet om støy på utsiden av et bygg. Ved å la utbyggerne sette inn lydtette soveromsvinduer som ikke kan åpnes, kan støykravet inne likevel oppfylles.

– Luftekravet handler først og fremst om at man ønsker å bygge tettere på støyutsatte soner, altså tett på en vei, hevder Petersen.

Regjeringens tekniske forslag Støy : Lempe på krav til lydisolasjon mellom leiligheter og trapper/korridorer. Da kan utbygger droppe gang med dør. «Dette er areal som for mange vil ha større bruksverdi som oppholdsareal enn gang», skriver regjeringen.

: Lempe på krav til lydisolasjon mellom leiligheter og trapper/korridorer. Da kan utbygger droppe gang med dør. «Dette er areal som for mange vil ha større bruksverdi som oppholdsareal enn gang», skriver regjeringen. Støy : Fjerne anbefalinger til fasadestøy på nye boliger. Med mekanisk balansert ventilasjon kan du få luft til soverommet, selv om vinduer er lukket.

: Fjerne anbefalinger til på nye boliger. Med mekanisk balansert ventilasjon kan du få luft til soverommet, selv om vinduer er lukket. Dagslys : I dag må oppholdsrom og soverom må ha minst ett vindu, tilsvarende minst 10 prosent av gulvarealet*. «Vi trenger kanskje ikke samme krav til lysforhold i alle rom, eller alle deler av et rom», skriver regjeringen.

: I dag må oppholdsrom og soverom må ha minst ett vindu, tilsvarende minst 10 prosent av gulvarealet*. «Vi trenger kanskje ikke samme krav til lysforhold i alle rom, eller alle deler av et rom», skriver regjeringen. Ventilasjon : Lempe på krav til luftmengder. Åpne for mer bruk av naturlig ventilasjon, evt. kombinert med balansert ventilasjon, hvis det kan gi like god luftkvalitet.

: Lempe på krav til luftmengder. Åpne for mer bruk av naturlig ventilasjon, evt. kombinert med balansert ventilasjon, hvis det kan gi like god luftkvalitet. Radon: I dag er det krav om både radonsperre under hus og trykkreduserende tiltak i grunnen. «Dette er en belte- og bukseseleregulering som i mange tilfeller kan bortfalle», skriver regjeringen. * Dagslys-kravet sier at dagslysfaktoren i et rom være minst 2 prosent. Det betyr at lysmengden inne må utgjøre 2 prosent av lysmengden utendørs ved overskyet himmel. Vis mer

– Nå er det nær 30 grader i Oslo, og jeg er utrolig glad for å kunne sove med åpent vindu, og stå om morgenen og lufte. Noe av det norskeste jeg kan tenke meg, er å sove ved et åpent soveromsvindu, sier islendingen.

– Vi har laget et monster

Bård Folke Fredriksen i NBBL avviser at byggenæringen har fått fullt gjennomslag. Han mener regjeringen burde gå tilbake til byggereglene man hadde for 20 år siden, og at folk uansett ikke merker forskjellen.

– Og jeg mener at vi bygde gode boliger for 20 år siden også. Boligkjøperne ønsker seg dem fremfor de nye, sier Fredriksen.

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Han mener at det også er flere selvmotsigende krav i dagens forskrifter.

– For å nå dagslyskravene – ikke bare i stua, men på soverommet og i kjøkkenkroken også – har man så store vindusflater at det går utover energikravene, sier Fredriksen.

– Vi har laget et monster av krav og forventninger. Hvert enkelt er bra, men summen av det er ikke bra, konkluderer han.

– Tetthet ≠ dårlig kvalitet

– Er dette egentlig en debatt om hvor tett man skal bygge, mer enn om støy og lys?

– Først og fremst handler dette om en debatt om hvor dyrt det skal være å bygge. (...)Så ønsker vi å ha klimamessige hensyn, å bygge tettere. Men det er en annen debatt, sier Fredriksen.

– Er det ikke tett nok i de største byene?

– Tetthet kan gi dårlig kvalitet, det skal vi være helt ærlige på. Men tetthet er ikke lik dårlig kvalitet. Vi ser jo at mange av de tetteste boområdene i Norge er veldig populære.

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Fredriksen peker på at tetthet også kan bety nærhet til barnehage, skole og kollektivtrafikk.

Tror ikke på lavere pris

– Blir nye leiligheter billigere hvis man letter på disse kravene, eller blir det bare større margin til boligbyggerne?

– Det blir billigere å bygge boliger, men jeg skulle ønske regjeringen hadde gått mye lenger, sier Fredriksen.

Arnkell Petersen er ikke enig:

– Jeg tror absolutt at byggekostnaden kan bli redusert i tråd med at kvaliteten reduseres. Det er jo selvsagt. Men at det faktisk ender som lavere salgspris, det er det p.t. ingen grunn til å tro.

Arnkell Jonas Petersen (NMBU) og Bård Folke Fredriksen (NBBL) er uenige om mye, men finner enighet om blant annet høyde på bygg. Foto: Kristin Krog Mehammer

I podkasten forklarer Petersen hva en «Laila-løsning» er, hva han misliker med Sørenga og hvorfor det var en stor kvalitet at Grünerløkka ikke hadde balkonger.