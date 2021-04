70 års forskning og utvikling av kjernekraft skal dekommisjoneres. Det blir dyrt

Vi har forsket på kjernekraft i 70 år. Nå er det slutt, men vi skal holde på i opptil 20 år til før vi kan si oss helt ferdig. Men ikke hos IFE. Det er selskapet NND - Norsk nukleær dekommisjonering som overtar anleggene, avfallet og rundt 200 ansatte. De skal føre områdene tilbake til slik de var før og sørge for at all forurensing er borte slik at de kan tas i bruk igjen.

NND skal også ta seg av avfallet. Både det som ikke er farlig, men må lagres slik at halveringstiden får gjort sitt. Dette anlegget skal også ta imot nytt radioaktivt avfall, slik som brukte røykvarslere, radioaktive kilder fra industrien og helsevesenet. Til sammen skal lageret kunne ta imot 50.000 tønne-ekvivalenter.

Noe helt annet er de brukte brenselstavene. De må lagres trygt i tusenvis av år. Selv om det bare dreier seg om 16 tonn, eller litt over en kubikkmeter, er dette dyrt. Veldig dyrt. Til sammenlikning bygger svenskene et anlegg som skal lager 12.000 tonn. Om vi skal bygges et veldig dypt lager i stabile og tette bergarter, eller lagres i et veldig dypt borehull, som oljeindustrien er gode på, er ikke avgjort.

I dag snakker vi med sektordirektør for teknologi ved Norsk nukleær dekommisjonering, Nils Bøhmer.

