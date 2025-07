51 elsparkesyklister er utestengt av Voi

Christina Moe Gjerde, sjef for Voi i Nord-Europa, uttaler til Aftenposten at selv om 97 prosent av kundene parkerer fornuftig, er det de resterende 3 prosentene som skaper kaos i bybildet.

– Det som irriterer meg mest, er å se brukere som parkerer som idioter, sier Gjerde.

Voi har iverksatt et straffesystem som inkluderer advarsler, bøter, og utestengelser for gjentatte overtredelser. I første halvår av 2023 har selskapet gitt ut over 23.000 straffer i Oslo. Av disse gjelder 51 hvor brukerne har blitt utestengt i ett år.

Selskapet bruker teknologi for å lære opp brukerne, eksempelvis opplæringsvideoer. De sier de merker en gradvis forbedring i parkeringsatferd.

– Dette er bare seks år gammelt. Hvert eneste år blir brukeren flinkere. Og hvert eneste år får vi bedre regulering og mer kontroll. Folk skjerper seg og lærer hvordan dette benyttes, sier Gjerde.