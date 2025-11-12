300 millioner målinger gir bedre kontroll på føret

Svenske Trafikverket samler inn kjøretøydata, slik som temperatur og friksjon, fra noen av de største produsentene av personbiler.

– Vi får regelmessig informasjon om status til veien, sier avdelingssjef Annika Canaki i Trafikverket i en melding.

– Det er et objektivt måleresultat. Vi kan følge opp tiltak som er gjort, slik som snøbrøyting. Slik kan vi enklere vurdere hvilken effekt de ulike tiltakene har hatt, sier hun.

Metoden har høy dekningsgrad på de høytrafikkerte veiene, og også på det mindre veinettet kan det fort bli noen målinger i døgnet.

Tidligere har Trafikverket gjort rundt 3000 målinger av vær og føre i en vanlig vintersesong. Med denne teknikken har antall målinger økt enormt. Nå kan det være over 300 millioner målinger i løpet av en vinter.

– Vi har 108 driftsområder over hele landet. Alle entreprenører som har kontrakter for vinterdrift, har også tilgang til samme data. Den kvalitetssikrer arbeidet deres, sier Canaki.

I 2015 startet Vegvesenet et testprosjekt der 500 testbiler i Norge skulle være rullende værstasjoner og samle inn løpende data. Prosjektet var i samarbeid med blant andre Volvo og Trafikverket.

Å bruke kjøretøydata til vinterdriften av de svenske veiene er resultatet av mange års utvikling blant annet i samarbeid med bilprodusenter og entreprenører.

Trafikverket sier de har vært først i verden med å bruke denne metoden.

Nå blir teknikken en formell del av oppfølgingen av entreprenørenes kontrakter, ifølge Trafikverket.