20 år gammelt plastavfall funnet godt bevart på dypt vann

Funnene ble gjort på 4.150 meters dybde omtrent 800 kilometer utenfor kysten av Peru i Sør-Amerika.

– Verken posen eller boksen viste tegn til fragmentering eller nedbryting i komponentene, sier biokjemiker Stefan Krause fra havforskningssenteret Geomar i Tyskland.

Funnet er det første som kan gi gode svar om skjebnen til plastavfall dypt nede i havet. Fra før av det er knapt noen langsiktige data om plastavfall som er på 4.000 meters dyp eller lavere. Årsaken er at avfallet har vært vanskelig å datere.

Slik var det ikke denne gangen. Plastposen inneholdt en brusboks spesiallagd for tennisturneringen Davis Cup i 1988. Boksen, som inneholdt et tysk meieriprodukt, viste et postnummer som kun har eksistert siden 1990 og hadde et merkenavn som forsvant i 1999.

Kan true økosystemet

Avfallet ble trolig forlatt av tyske forskerne som mellom 1989 og 1996 undersøkte effekten av mulig utvinning av manganknoller i området. Posen og boksen ble funnet da stedet ble besøkt igjen i 2015.

Da funnene ble undersøkt, la Geomar-forskerne merke til at den mikrobiologiske faunaen på avfallet var annerledes enn på havbunnen i nærheten.

– Mikroorganismene finnes alle på havbunnen, men det later til at større ansamlinger av plast kan føre til lokale endringer i hvilke arter som dominerer, sier Krause.

Det betyr at plastavfall på havbunnen kan skape kunstige leveområder og dermed sette økosystemets funksjon i fare.

Norsk havprosjekt

I oktober ble det klart at norske myndigheter skal bidra med over tre milliarder kroner til tiltak for bærekraftig havforvaltning mellom 2020 og 2024.

– Vi må både beskytte havet mot forurensing og legge til rette for fortsatt mat- og energiproduksjon fra havet. Det er bare gjennom en bærekraftig forvaltning av havområdene og ved å ta i bruk ny teknologi, at vi vil lykkes med å skape nye jobber og næringer. Alle land må bidra mer, og Norge vil trappe opp innsatsen både nasjonalt og internasjonalt, sa statsminister Erna Solberg (H) da.

Årlig havner rundt 8 millioner tonn plast i havet, ifølge tall fra Verdens Naturfond (WWF). Det tilsvarer 15 tonn plast i minuttet.