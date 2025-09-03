Abonner
energi

Nordkraftsjefen sikret seg gullpensjon: Får minst 30 millioner i syv år

Konsernsjef Eirik Frantzen i Nordkraft skal få mer enn fire millioner kroner i året, syv år i strekk, for å gjøre ingenting etter at han fyller 60.

Eirik Frantzen sier til BT at han ønsker ikke å kommentere sin egen lønn, og viser til svarene fra styrelederen. Bildet er tatt ved Akers nye datasentertomt i Narvik.
Eirik Frantzen sier til BT at han ønsker ikke å kommentere sin egen lønn, og viser til svarene fra styrelederen. Bildet er tatt ved Akers nye datasentertomt i Narvik. Arash A. Nejad
NTB
3. sep. 2025 - 07:09

Eirik Frantzen (57) er en av de aller best betalte kraftsjefene i Norge, med nesten fem millioner kroner i lønn og bonus i fjor. Men han må gå av når han fyller 60. Etter det får han full lønn fram til han blir 67, uten å måtte jobbe for pengene, skriver Bergens Tidende.

Nordkraft i Narvik har 289 ansatte og omsetter for cirka én milliard. Frantzen blir likevel kun slått av Statkraft-sjefen når det gjelder totale lønnsvilkår i bransjen.

Narvik kommune er en av de største eierne i Nordkraft. De har ikke fått utbytte for i fjor, fordi selskapet har levert så dårlige økonomiske resultater.

Bonusavtalen ble aldri lagt fram for styret. Den ble inngått mellom Eirik Frantzen og daværende styreleder Finn Håkon Jørstad. Han gikk av som styreleder i fjor, og ønsker ikke å kommentere avtalen.

– Styret ble først på et senere tidspunkt orientert om endringer i lønnsvilkårene, opplyser styreleder Hugo Thode Hansen til BT.

Konsernsjef Eirik Frantzen ønsker ikke å kommentere sin egen lønn, og viser til svarene fra styrelederen.

Entreprenør AF Gruppen og Oslo kommune har ikke klart å bli enige om et sluttoppgjør etter byggingen av det nye Tøyenbadet i Oslo.
Les også:

Tøyenbadet-entreprenør tar Oslo kommune til retten

energi
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.
Se flere jobber
Hvordan lage en stillingsannonse på Tekjobb?
Les mer
Hvordan lage en stillingsannonse på Tekjobb?
Fugro
Embedded Software Engineer
Få annonsen din her og nå frem til de beste kandidatene
Lag en bedriftsprofil
En tjeneste fra