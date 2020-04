18 filmer og serier om teknologi du kan se i påsken

Teknologi gjennomsyrer det meste i samfunnet, og er heller ikke til å komme utenom i filmindustrien.

Under finner du en liste over noen av TU-redaksjonens favoritter blant filmer og TV-serier som i en eller annen form omhandler teknologi.

Sosiale medier

The Great Hack (2019)

Dokumentar om dataskandalen hvor Facebook og Cambridge Analytica påvirket det amerikanske presidentvalget og den britiske Brexit-avstemningen.

Brexit: The Uncivil War (2019)

Filmen om hvordan strategen Dominic Cummings bygger opp og gjennomfører Brexit-kampanjen, som førte til at Storbritannia nå forlater EU. Siden juli 2019 har Cummings fungert som sjefsrådgiver for statsminister Boris Johnson.

Silicon Valley (2014-2019)

Komiserie om fire IT-gründere som prøver å slå gjennom i Silicon Valley. Karikert og overdreven, men klare referanser til kjente selskaper og personer gjør serien severdig likevel.

The Social Network (USA, 2010)

Harvard-student Mark Zuckerberg blir dumpet av dama og programmerer en nettside som hevn, der mannlige studenter kan stemme «hot or not» om kvinnelige studenter. «Facemash» blir en suksess og får 22.000 treff i løpet av to timer, før serveren krasjer. Suksessen legger grunnlaget for et sosialt medie for studenter, og filmen følger Facebook fra idé til produkt.

AI og fremtidsteknologi

Black Mirror (2011-dd)

Antologiserie om en uhyggelig, høyteknologisk nær fremtid der teknologiske nyvinninger gir næring til menneskets mørke instinkter.

Westworld (2016-dd)

Hva skjer når man ikke lenger greier å skille roboter med kunstig intelligens fra vanlige mennesker? I fornøyelsesparken Westworld møtes mennesker og maskiner, med uklare skiller mellom hvem som er hva. Sesong 3 går på HBO nå.

iHuman (2020)

Norsk thriller-dokumentar om utviklingen av kunstig generell intelligens (KGI). Filmen forteller hvor langt utviklingen har kommet, hvem som står bak og hvem som har interesse av teknologien. Regissør Tonje Hessen Schei har tidligere laget dokumentaren «Drone» om USAs hemmelige krigføring med droner. iHuman har blitt grundig analysert og diskutert på Digi.no.

Den norske dokumentarfilmen iHuman om virkningen av AI går rett inn som leiefilm hos flere av distributørene nå som kinoene er stengt. Foto: Telia

Mister Robot (2015-2019)

Elliot er en genial, men ustabil, cyber-security-ingeniør og hacker. I et forsøk på å felle det korrupte selskapet han jobber for, ender han i en nøkkelrolle i et verdensomspennende maktspill.

Ex Machina (2014)

Hovedpersonen Caleb er koder i verdens største internettselskap, og ender opp i et eksperiment (en Turingtest) hvor han må samhandle med verdens første kunstige intelligens. Ekstra gøy for nordmenn, er at den britiske science fiction-thrilleren delvis er filmet på Sunnmøre.

Devs (2020)

En dataingeniør mistenker at den hemmelighetsfulle utviklingsavdelingen i selskapet hun jobber for, er innblandet i kjærestens forsvinning.

Minority Report (2002)

Science fiction-film løselig basert på en novelle fra 1956. Spesialstyrken PreCrime arresterer folk før de begår drap, basert på en form for maskinlæring og kunstig intelligens som gir politiet en evne til å forutse framtidige handlinger. Problemene oppstår når det dukker opp alternative framtidige scenarier, en såkalt «minority report», der vedkommende ikke dreper noen...

Smarte ingeniørhjerner

The Imitation game (USA, 2014)

Benedict Cumberbatch spiller Alan Turing i The Imitation Game. Bilde: Thomas Kolbein Bjørk Olsen

Filmen er basert på biografien om Alan Turing, en britisk matematiker som jobbet med kryptografi, informatikk og kunstig intelligens. Turing formulerte i 1936 teorien for en allmenn datamaskinmodell, kjent som Turing-maskinen. Under krigen bidro Turing bidro til at britene kunne lese de tyske Enigma-kodene, som gjorde Nazi-Tyskland i stand til å kommunisere med ubåtene sine. Alle dagens datamaskiner, nettbrett og elektroniske duppeditter bygger på Alan Turings grunnleggende idé.

A beautiful mind (2001)

Biografisk film om matematiker John Forbes Nash jr., som i 1994 vant Nobel-prisen i økonomi, til tross for at han slet med paranoid schizofreni.

Moneyball (2011)

Økonomen Peter Brand bruker data-genererte analyser for spillerkjøp til å bygge opp baseballaget Oakland Athletics.

Hidden figures (2016)

Forteller historien om tre afroamerikanske, kvinnelige NASA-programmerere som endret romkappløpet til USAs fordel.

Energi

Deepwater Horizon (USA, 2016)

Utblåsningen på boreriggen Deepwater Horizon i Mexicogulfen i 2010 er den største oljeulykken i historien. I 87 dager rant det daglig mer enn 50 000 oljefat ut i et skjørt marinesystem. Ulykken er en av verdens største menneskeskapte miljøkatastrofer, og fikk etterspill i form av debatter om betingelsene og farene ved oljedrilling på dypt vann. Filmen følger historien som ledet opp til eksplosjonen, og retter søkelys mot hvem som var ansvarlig for katastrofen.

Chernobyl (2019)

Kjernekraftulykken i Tsjernobyl i 1986 forandret verdens syn på atomkraft for alltid. Miniserien Chernobyl beskriver både forløpet og etterspillet etter katastrofen i uhyggelig detalj. Foto: HBO

Kjernekraftulykken i Tsjernobyl i 1986 forandret verdens syn på atomkraft for alltid. Denne miniserien beskriver både forløpet og etterspillet etter katastrofen i uhyggelig detalj. Helten i historien er kjernefysiker og kjemiker Valery Legasov. Funfact: Den svenske regissøren, Bo Johan Renck, var på 90-tallet kjent som artisten Stakka Bo.

Kvinne på krigsstien (2018)

Like før vindkraftdebatten tok fyr i Norge, kom den islandske filmen «Kvinne på krigsstien» som fikk Nordisk råds filmpris i 2018. Filmen handler om 50 år gamle Halla som lever et dobbeltliv som miljøaktivist som planlegger en stor og dristig sabotasjeaksjon. I åpningsbildene spenner hun buen og skyter en kabel over en monstermast som kortslutter både stedets aluminumsverk og resten av strømforsyningen til Islands kraftindustri.

Se også våre film- og boktips fra påsken 2017.

Noe du savner på lista? Spill inn i kommentarfeltet under!