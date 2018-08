14 norske byer får til sammen 2200 nye studentboliger

Til sammen 2188 studentboliger skal bygges i 14 norske byer, opplyser regjeringen, som har økt kostnadsrammen og tilskuddet til studentboliger.

– Flere studentboliger sikrer et rimelig og forutsigbart boligtilbud for studentene og er et viktig tillegg til det private boligmarkedet. Det er derfor viktig for oss å holde trykket oppe, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V).

10.612 studenter i boligkø

I lanseringen av studentboligsatsingen i 2015, ble regjeringen enige om å øke antallet nye studentboliger i året fra 2000 til 2200.

I satsingen ble det satt et mål om at 20 prosent av studentene kunne få mulighet til å bo i studentbolig, men i sommer hadde kun 15 prosent av studentene den muligheten.

Nye studentboliger * Blindern i Oslo får 315 nye hybler. * Campus Bø i Bø får 300 nye hybler. * Lunden Torv i Kristiansand får 300 nye hybler. * Bjølstad V i Fredrikstad får 220 nye hybler. * Remmen II i Halden får 180 nye hybler. * Gosen i Stavanger får 160 nye hybler. * Røstad i Levanger får 150 nye hybler. * Campus Harstad i Harstad får 120 nye hybler. * Heltne 2 i Volda får 120 nye hybler. * Elvesletta på Svalbard får 100 nye hybler. * Campus Ålesund får 81 nye hybler. * Kaialund i Mo i Rana får 60 nye hybler. * Frydenbø II i Bergen får 52 nye hybler. * Vieråsen i Førde får 30 nye hybler.

Satsingen har imidlertid gitt flere studenter botilbud, og det er i dag 1720 færre studenter i kø enn på samme tid i fjor, ifølge en fersk undersøkelse fra Norsk studentorganisasjon (NSO). Undersøkelsen viser at det nå er 10.612 studenter i boligkø.

- Må øke byggetakten

– Dette er gode tall, men det skal ikke være en hvilepute. Køene er fortsatt for lange, slår Nybø fast.

– Behovet for flere studentboliger er fortsatt veldig stort. Hvis regjeringen og Stortinget fortsetter å øke antall studieplasser, må de også øke byggetakten de neste årene. Vi må kunne konsentrere oss om studiene og ikke om å finne et sted å bo, selv om vi blir flere studenter, sier leder Håkon Randgaard Mikalsen i NSO.