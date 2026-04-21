115 Tesla-eiere vant fram i Høyesterett i ladesak

Høyesterett har avvist en anke fra Tesla Norge, og 115 Tesla-eiere får nå 50.000 kroner i erstatning etter at Tesla reduserte ladeegenskapene på sin Model S.

Saken handler om Teslas Model S. Foto: Fredrik Hagen/NTB
NTB
21. apr. 2026 - 13:06

Oslo tingretts dom fra i sommer er dermed rettskraftig etter at både Borgarting lagmannsrett og nå også Høyesterett har avvist anken, skriver Motor.

Saken startet sommeren 2019 da Tesla gjennomførte en programvareoppdatering som gjorde at Tesla Model S plutselig ladet tregere.

Tesla begrunnet reduksjonen i ladehastighet med økt levetid for batteri­pakken og bedret sikkerhet, med henvisning til fare for brann.

Fire Tesla-eiere gikk først til sak og vant fram i Høyesterett i fjor vinter. Nå har altså 115 Tesla-eiere fulgt etter på samme vei og vunnet fram.

NTB har forsøkt å få kommentar fra Tesla Norge, men har foreløpig ikke lykkes.

