Hærens nye stridsvogner klare – ankommer Norge til våren

Etter planen skal vognene tas i bruk i 2027, skriver Forsvarets Forum.

– Det er utrolig godt å se at vognen som vi har planlagt og snakket om så lenge, kommer nå. Så jeg gleder meg veldig til å få den til Norge og begynne å ta den i bruk, sier Brigade nord-sjef Terje Bruøygard til magasinet.

I februar 2023 presenterte regjeringen at de ville kjøpe minst 54 nye stridsvogner av typen Leopard 2 A8 fra Tyskland. Målet er å ha alle 54 vogner operative i Hæren innen 2029. Prisen er per nå satt til 23,4 milliarder kroner.

– Dette er verdens mest moderne stridsvogn som tilfører oss mye på slagfeltet og gjør at brigaden blir betydelig bedre egnet til å vinne slag og trefninger, som er vår jobb, sier Bruøygard.

Dagens Leopard 2 A4 har vært i bruk i Hæren siden 2002, etter å ha blitt kjøpt brukt fra Nederland. Vognene er rundt 40 år gamle.

Sjef for Hæren, Lars Lervik, trekker fram klare forbedringer med den oppgraderte versjonen: En digital plattform som kan integrere med kampflyet F-35 og panservognen CV90, kraftigere kanon, bedre pansring og et aktivt beskyttelsessystem mot droner og panservernmissiler.

– Det er som å bytte en Volvo 240 som du har oppgradert med en bluetooth-adapter til MP3-spilleren din til å kjøpe en splitter ny Tesla som Elon Musk ikke har utviklet ennå, sier Bruøygard.