100 prosent elbilandel blant nybilene i 107 kommuner i 2025

I 107 av Norges 357 kommuner var 100 prosent av solgte nye biler elektriske i 2025. Distriktskommunene kommer godt ut på oversikten over elbilsalg i fjor.

– Distriktene har tidligere hengt etter, men det var før og ikke nå, sier Christina Bu i Elbilforeningen.

Mange av kommunene med 100 prosent elbilandel er i Nord-Norge. I 12 av Finnmarks 18 kommuner var 100 prosent av nybilsalget elektrisk. Det samme gjelder 23 av Nordlands 41 kommuner.

– De aller fleste, i alle deler av landet, velger elbil som sin nye bil. Men tallene forteller også at det i mange kommuner fortsatt er noen få som sverger til fossilbil, sier Bu.

Den laveste elbilandelen var i Flekkefjord kommune. Kun 53 prosent av nybiler der var elektriske.

Også i kommuner med bomstasjoner var elbilandelen høy. Elbilene har miljørabatt, noe som betyr at de betaler halvparten av bomavgiften til en fossbil. En av disse kommunene er Jevnaker ved Hønefoss, som hadde 100 prosent elbilandel i 2025.

– Det er ikke overraskende at disse kommunene har høy elbilandel. Vi vet at miljørabatt i bom er et godt og treffsikkert tiltak for å få folk til å velge elbil framfor fossilbil, sier Bu.