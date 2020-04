100 bedrifter tilbyr hjelp - håper å få ut bestillinger før påsken er over

I forrige uke gikk det e-poster til rundt 100 industribedrifter, forskningsinstitusjoner og universiteter med forespørsel om de kunne hjelpe til med å heve testkapasiteten.

Initiativet kom som resultat av at NTNU på rekordtid har utviklet en ny testmetode som kan masseproduseres. Forespørselen som gikk ut inneholdt et spørreskjema - som bedriftene nå har brukt til å fortelle hva de kan bidra med.

– Helsedirektoratet har fått inn rundt hundre svar på vår henvendelse fra industri, bransjeorganisasjoner og akademia. I tillegg har vi samtidig hatt ute en henvendelse til helseforetakene og de private laboratoriene for å sjekke hva de faktisk trenger av testutstyr, skriver assisterende helsedirektør Herolf Nilssen i en e-post.

Teknisk Ukeblad har bedt om innsyn i svarene, den forespørselen er ennå ikke behandlet av Helsedirektoratet.

Omfattende arbeid

Utstyret som er mest aktuelt er prøvetakningspinner, transportmedium, plasthylster, primere og prober og reagenser med mer. Helsedirektoratet jobber nå med å sammenstille dette i samarbeid med Folkehelseinstituttet, Helse Sør-Øst og Sykehuspartner.

– Det er et stort arbeid som vi nå er midt oppi. Målet er å få gjort dette i løpet av påsken slik at Sykehusinnkjøp har informasjonen de trenger for å gjøre nødvendige anskaffelser, noe som må følge anskaffelsesregelverk. Vi ser også på hva som kan produseres i Norge, og vi har fått inn mange ulike forslag til løsning, skriver Nilssen.

Gunnar Bovim, som ble hyret inn av Helsedirektoratet for å håndtere denne jobben sier at en viktig jobb nå er å matche de tilbudene som industrien har gitt med behovene.

Få ut bestilling

– Når behov og tilbud er matchet må vi se hva det er knapphet på, og så få ut bestillinger. Slik jeg forstår det har Helsedirektoratet mottatt mange gode forslag. Håpet er å komme langt med dette arbeidet før påsken er over.

Bovim tror det kan være aktuelt å få ut de første bestillingene før påsken er slutt.

– Jeg vil takke for den responsen og interessen vi har hatt, sier Bovim som selv har vært i kontakt med en rekke bedrifter som mener de kan bidra.