Widerøe blir blant de første med det nye brasilianske jetflyet

Når andre generasjon av Embraer E-jet skal leveres fra neste år, vil tre av de aller første flyene gå til Norge.

Det er klart etter at Widerøe har inngått kontrakt med den brasilianske flyprodusenten om kjøp at tre jetfly og opsjon på levering av ytterligere tolv fly.

– Vi får levert de første tre flyene med ganske kort mellomrom i løpet av første halvår 2018, forteller flygesjef Tore Hansen til Teknisk Ukeblad.

Dette er på samme tid som Embraer har oppgitt at lanseringskunden skal ta E-190-E2 i bruk. Flytypen fløy første gang i mai i fjor. Widerøes fly skal leveres med 114 seter.

Widerøe-bestillingen har en listeprisverdi på opp til 873 millioner dollar, dersom opsjonene benyttes, opplyser Embraer.

Bytter leverandør

Administrerende direktør Stein Nilsen i Widerøe sier i en pressemelding at det er dugnadsarbeid i Widerøe, der både medarbeidere og eiere har bidratt, som ligger bak satsingen. Selskapet oppgir at kontrakten er signert etter et positivt utfall av uravstemninger om nye kollektivavtaler hos piloter og kabinansatte.

Mitsubishi Regional Jet. Foto: Mitsubishi Aircraft Corporation

Den nye bestillingen medfører at Widerøe har vraket sin nåværende eksklusive flyleverandør, kanadiske Bombardier Aerospace, og deres nye C-serie. Det skal i hovedsak skyldes at den er litt i største laget.

Bombardier CS100. Foto: Bombardier

Hansen forteller at selskapet vurderte C-serien i tillegg til Mitsubishi Regional Jet (MRJ) som alle bruker den nye generasjonen PW-motorer. Han sier at dette også er gode kandidater som rent teknisk og operativt ville oppfylt deres krav.

MRJ er det første passasjerflyet som er produsert i Japan siden 1960-tallet og fløy første gang i november 2015.

Bombardier CS100 fløy første gang i september 2013, mens den forlengede versjonen CS300 etter en del problemer fløy første gang i februar 2015.

Én stygg ulykke og flere nesten-ulykker: Nytt system skal stoppe Dash-motorer i revers

Remotorisert

– En av fordelene med Embraer, er at de tilbyr en hel familie fly på 90 til 138 seter. Med disse kan vi fly lengre og med flere passasjerer enn i dag. Når det gjelder drivstofføkonomi, gir den nye generasjonen E-jet 16 prosent lavere forbruk per sete enn første generasjon, med utgangspunkt i 97-seteren. Det er en ganske voldsom forbedring, sier Hansen.

E-jet-familien har vært i bruk i snart 13 år. I likhet med Airbus A320 og Boeing B737 skal den utstyres med en ny generasjon mer effektive motorer. For fire år siden ble Embraer den femte kunden til Pratt & Whitneys nye serie med girede turboviftemotorer, PW1000G.

E190-E2. Foto: Embraer

E190-E2 får en rekkevidde på 2.800 nautiske mil (5.186 km) og en maksimal avgangsvekt på 56,2 tonn.

E190E2s jomfruferd 23. mai 2016. Allerede samme sommer deltok prototypen på Farnborough airshow i England. Foto: Wikimedia commons

Det er ikke bare motoren som har æren for at E2 flyr mer effektivt, men også aerodynamiske forbedringer. Blant annet for å få plass til den nye motoren, som på E190 har en viftediameter på 185 centimeter, måtte det designes en ny vinge.

Honeywell leverer avionikken også i andre generasjon E-jet (Primus Epic 2). Foto: Embraer

Hva slags versjoner av E2-familien Widerøe eventuelt benytter seg av i opsjonsavtalen og fordelingen av disse, er ennå ikke besluttet. Hvis det blir minstemann, E175-E2, må selskapet i så fall vente noen år, ettersom første leveranse av denne er utsatt til 2021. E195-E2 skal etter planen settes i drift i 2019.

Leasingselskapet AerCap, som kjøpte ILFC for tre år siden, er lanseringskunde med en bestilling på 23 E190-E2 og 27 E195-E2. De første flyene går til tyrkiske BoraJet.

Godta særnorsk regelverk: Disse flytypene får ikke frakte folk over fjell i Norge

Ser etter flere fly

Widerøe har i dag en flåte som teller 41 Dash 8-fly, fordelt på 30 fly i 100-, 200- og 300-serien og 11 Q400-fly. De kommende E2-flyene skal settes inn på rullebanene der Q400 opererer i dag.

Parallelt med denne anskaffelsen jobber Widerøe med å finne erstatning for de minste turbopropflyene. Problemet er at disse ikke lenger er i produksjon og at andre flytyper som er kommet til senere krever for mye rullebane.

Widerøe kjøpte seg muligheten til å operere Dash 8 uten problemer i 15 år til. Som Teknisk Ukeblad omtalte våren 2015, har flyselskapet gjennomført en levetidsforlengelse av de 16 eldste Dash 8-flyene.

Dette gjør flyene i stand til å tåle nye 40.000 landinger, som for et gjennomsnittlig Widerøe-fly betyr cirka ti års drift. Ambisjonen er å operere Dash 8 til 2030.

Utflyging fra rullebane 22 på Brønnøysund lufthavn i en Widerøe DHC-8-100. Foto: Per Erlien Dalløkken

Tore Hansen opplyser at dette anskaffelsesprosjektet fortsatt pågår. To kandidater er fremdeles oppgraderte versjoner av Dash 8 Q200 og ATR 42-600, mens en sivil versjon av Casa C-295 ikke lenger er aktuell.

Widerøe presenterte alternativene: Slik skal de fly i framtida

Saab-samarbeid

Levetidsforlengelsen av 16 DHC-8-fly ble gjennomført her i Widerøe-hangaren i Bodø. Foto: Per Erlien Dalløkken

Dagens generasjon E-jet er så langt levert i over 800 eksemplarer. Her til lands kan flytypen blant annet jevnlig ses i dekoren til Finnair, Lufthansa, Air France og KLM.

Embraer hadde i fjor det travleste året siden 2009 og produserte og leverte 225 fly fordelt cirka 50/50 på vanlige passasjerfly og privatfly. Inkludert Widerøe-bestillingen teller E2-ordreboka nå 275 fly pluss opsjoner på ytterligere 415.

Embraer KC-390. Foto: Gerson Fujiki

Som følge av at Brasil har bestilt 36 kampfly av typen Jas-39E/F, med levering fra 2019, er det et tett samarbeid mellom Embraer og Saab. Ifølge avtalen om teknologioverføring skal både produksjonen av en god del komponenter og sluttmontering av Gripen-flyene skje i Brasil.

Det legges også til rette for et potensielt samarbeid utover dette - eksempelvis i et framtidig sivilt fly utviklet i fellesskap av Saab og Embraer.

Embraer har levert mer enn 8000 fly siden 1969. Når det gjelder den militære virksomheten har Embraer Defense & Security nylig utviklet et nytt transportfly, KC-390, som ble rullet ut fra fabrikken i Gavião Peixoto i oktober 2014 og som fløy første gang fra Embraers anlegg og flyplass i São José dos Campos, 60-70 kilometer nordøst for São Paulo i februar 2015.