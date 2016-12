Vil bygge batteriversjon av «Vision of the fjords»

I høst ble Vision of the Fjords kåret til Årets skip 2016.

Det er en hybrid sightseeingbåt utviklet og bygget for rederiet The Fjords på rekordtid. Det tok et drøyt år fra kontrakt ble underskrevet til skipet ble satt i drift.

Siden 18. juli har det seilt med inntil 400 turister mellom Flåm og Gudvangen. Det kan seile 3-4 timer på batteri når det går inn i Nærøyfjorden, som står på Unescos verdensarvliste.

Nå vil prisvinnerne utvikle en nullutslippsversjon.

Neste skritt

– Vi ønsker å seile hele strekningen elektrisk, uten dieseldrevet hjelpemotor, sier daglig leder Rolf A. Sandvik i The Fjords.

Kandidat 1: Brødrene Aa. Vision of the Fjords har siden 18. juli i år fraktet turister fra Flåm til Nærøyfjorden. Fartøyet har kapasitet til å ta med 400 passasjerer. Foto: Sverre Hjornevik/Br Aa

Han sier at Vision of the Fjords er en formidabel suksess og har blitt en attraksjon i seg selv.

Brødrene Aa har nå søkt midler fra myndighetenes nye støtteordning, Pilot-E.

Programmet koordinerer støtte fra Norges Forskningsråd, Enova og Innovasjon Norge for å hjelpe fram ny utslippsfri teknologi for sjøtransport. Rammen er på 70 millioner kroner.

15 ulike konsortier og bedrifter har søkt støtte. Av dem er åtte gått videre og blitt innkalt til møter for å utdype konseptene.

– Vi er i sluttfasen og har som mål å offentliggjøre hvilke prosjekter som får støtte 15. desember. Ikke alle åtte vil få støtte. Til sammen har de søkt om mer enn 70 millioner, sier Stig Jarstein, sekretær for Pilot-E-programmet.

Ivan (22) har utviklet ultrakjapp skrogteknologi: Skal sende skip opp i 80 knop

Omfattende utvikling

Administrerende direktør Tor Øyvin Aa i Brødrene Aa sier at «nye» Vision of the Fjords vil inneholde en hel rekke tekniske nyvinninger. Brødrene Aa kaller fartøystypen SeaSight.

Vision of the Fjords Operatør: The Fjords Passasjerer: 400 Lengde: 42,4 meter Bredde: 15,3 meter Maks fart: 19,5 knop Motorer: 2x MAN 749kW + 2x Oswald PM elmotor 150kW Gir/propell: ZF marine gir, West Mekan CPP

– Det er mye nytt som må på plass for å lage en helelektrisk versjon av SeaSight, sier Aa til Teknisk Ukeblad.

The Fjords regner med at prototypen for en batteriversjon vil koste 40 millioner kroner mer enn en ordinær dieseldrevet sightseeingbåt, som vil ligge på rundt 80 millioner kroner.

– Vi er avhengig av støtte og hjelp for å gå videre med en slik investering, sier Sandvik til TU.

Studentene utviklet verdens minste kappe- og sløyemaskin: Nå kommer henvendelsene fra hele verden

Bedre tid

Bestillingen og byggingen av Vision of the Fjords ble satt i gang så raskt i fjor at det ikke ble tid til å søke om økonomisk støtte fra de ulike offentlige programmer som kunne vært aktuelle.

Målet var å få fartøyet ferdig til årets turistsesong. Det ble det, om enn en måned forsinket.

– Denne gangen har vi heldigvis bedre tid, siker Tor Øyvin Aa.

Mye av utviklingskostnadene har bedriften tatt på egen kappe. Det vil resultatet for året bære preg av.

– Vi vil på grunn av andre prosjekt likevel gå i pluss, sier Aa.

Brødrene Aa har spesialisert seg på å bygge i karbonfiber og lever de største sivile fartøyene i dette materialet. Siden 2002 har verftet i Hyen i Nordfjord levert rundt 50 karbonbåter. Omsetningen i år blir rundt 300 millioner kroner.

Her er Norge verdensledende: Nå skal vi gjøre det til en milliardindustri

Kina-satsing

Fakta om de fire 40-meterskatamaranene til CKS: Fergeoperatør: Guangzhou Panyu Lianhuashan Port Passenger Transport

Kapasitet: 270 passasjerer

Materialer: Karbonfiber sandwich, vinylester

Lengde: 40,8 meter

Bredde: 10,8 meter

Maksfart: 35 knop

Hovedmotorer: 2x MTU 16V2000 M72 (1440 kW ved 2100rpm)

Framdrift: Rolls-Royce S63-4 vannjet

I desember i fjor ble verdens største hurtigbåtoperatør, kinesiske CKS (Chu Kong Shipping Enterprises Holding), medeiere i bedriften, og sitter på 40 prosent av aksjene. Kineserne ønsker på sikt å bygge karbonbåter ved eget verft i Guangzhou.

– Det tar tid å bygge opp kompetansen og fasilitetene der, sier Aa.

Samtidig med at CKS kjøpte 40 prosent av Brødrene Aa, ble det tegnet kontrakt på to 40-meters katamaraner med plass til 270 passasjerer.

Den første er allerede løftet om bord på et havgående skip for transport til Kina og den neste leveres før jul. Nå har CKS bestilt ytterligere to hurtigbåter.

Harmony of the seas: Bli med om bord på verdens største cruiseskip

Halvfabrikata

Adm. dir. Tor Øyvin Aa i Brødrene Aa. Foto: Tore Stensvold

På grunn av høye importavgifter, blir det dyrt å kjøpe ferdigproduserte katamaraner fra Norge. Før kineserne selv kan bygge, vil Brødrene Aa levere halvfabrikata.

– Vi lager skrog og de bærende strukturer her, og så samarbeider Brødrene Aa og CKS om utrustningen i Kina. Rederiet har rundt 50 hurtigbåter i drift og har bygget opp et vedlikeholdsverft i Hong Kong. De har kompetanse der de kan overføre til utrustningsverftet, sier Aa.

Brødrene Aa har nå to produksjonshaller etter at selskapet i 2014 bygget en 80 meter lang hall med 25 meters bredde. Selskapet har rundt 150 ansatte.

Den foreløpig største katamaranen Brødrene Aa har bygget er Vision of the Fjords, som måler 42,4 meter i lengden og 15,3 meter i bredden.

– Vi har for øvrig bygget strukturer på 50 meters lengde i karbonfiber, opplyser Aa.