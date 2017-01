Tesla Autopilot hadde ikke skylden for dødsulykke

Etter et halvt år, lukkes nå den amerikanske etterforskningen av Tesla Autopilot.

En Tesla Model S som hadde førerstøttesystemet Autopilot aktivert kjørte i mai i fjor inn i siden på en semitrailer i Florida i USA. Bilføreren omkom i ulykken, og den amerikanske trafikksikkerhetsadministrasjonen NHTSA innledet etterforskning.

NHTSA meldte i går at de ikke har funnet noen beviser for at Autopilot-systemet ikke fungerte som det skulle.

Ulykken er den første dødsulykken hvor det er kjent at førerstøttesystemet Autopilot hadde styringen på bilen, og fikk mye oppmerksomhet.

Ingen tilbakekalling

Tesla Autopilot benytter en rekke sensorer for å danne et bilde av omverdenen. Foto: Tesla

NHTSA har myndighet til å beordre bilprodusentene til å tilbakekalle biler dersom de finner feil. Dette skjedde sist i fjor høst, da General Motors ble pålagt å tilbakekalle over 3,6 millioner biler som hadde problemer med airbager fra produsenten Takata.

Det ble derfor spekulert i om Tesla kunne bli nødt til å tilbakekalle alle bilene sine.

I dette tilfellet var problemet at kameraet i bilen, som Autopilot-systemet var avhengig av, ikke gjenkjente siden av semitraileren som var i ferd med å krysse veien.

Siden denne var hvit, og kameraet allerede var blendet av sollys, ble semitraileren ikke registrert.

Teslas endringer spiller ikke inn

Tesla krever at føreren holder i rattet når Autopilot er aktivert. (Foto: Tesla)

Tesla gjorde endringer i Autopilot etter ulykken, blant annet ved at de konfigurerte systemet til å bruke radarden på en ny måte, slik at sannsynligheten for at situasjoner som dette oppstår reduseres.

I tillegg har Tesla innført begrensninger for hvor lenge føreren kan ta hendene fra rattet. NHTSA sier imidlertid at disse endringene ikke er årsaken til at de har avsluttet etterforskningen, skriver Autonews.com.

Selv om bilen kjører seg selv, og navnet Autopilot i seg selv kan gi inntrykk av at bilen er selvkjørende, er det alltid føreren som er ansvarlig for hva bilen gjør.

Føreren reagerte ikke

Etterforskningen har funnet at føreren satt hastigheten til 14 kilometer i timen høyere enn fartsgrensen to minutter før ulykken inntraff, og at han ikke brukte bremsene rett før sammenstøtet.

Deres funn tyder på at semitraileren burde vært synlig for føreren minst sju sekunder før sammenstøtet.

NHTSA hevder at føreren burde ha vært i stand til å gjøre noe for å unngå sammenstøtet, som å bremse opp eller styre unna, noe han ikke gjorde.

De konkluderer med at Autopilot, i likhet med alle andre førerstøttesystemer, krever at føreren har fullt fokus på kjøringen, og skal være klar til å ta over når som helst for å unngå ulykker.

De mener imidlertid at Tesla kanskje kunne vært mer spesifikk med tanke på systemets begrensninger i brukerhåndboken, i advarsler og annen informasjon bilen gir føreren.

Autopilot ga 40 prosent redusert ulykkesfrekvens

Tesla har oppdatert Autopilot til å bruke radarsensoren frittstående. Foto: Tesla

Det har ikke vært dødsulykker med Autopilot i USA siden denne ulykken i mai 2016.

I rapporten har NHTSA undersøkt ulykkesfrekvensen før og etter Tesla introduserte Autopilot-funksjonen Autosteer. Autosteer er den viktigste delen av systemet, ettersom den gjør det mulig for bilen å styre seg selv.

De analyserte hvor mange ganger airbager har blitt utløst på Autopilot-utstyrte 2014-2016-modeller av Telsa Model S og 2016-modeller av Model X opp mot den totale kjørelengden til bilflåten, og fant at hendelser som endte i kollisjon ble redusert med nærmere 40 prosent.

Tesla har hevdet at Autopilot ikke er en usikker teknologi, og at den i realiteten reduserer ulykkesraten. NHTSA ser altså ut til å gi dem rett i dette.

Rapporten ligger tilgjengelig på NHTSAs nettsider (PDF).