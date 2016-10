Spaghettibrua tåler en last på hele 98 kilo. Det sender studentene til VM i spaghettibrubygging

Pastakonstruksjonen «Mission Impastabru» var den suverene vinneren da fire lag kjempet om å få representere Universitetet i Stavanger (UiS) i World championship in spaghetti bridge building.

Vinnerlagets bru tålte en last på hele 98 kilo, mer enn dobbelt så mye som andreplassen.

– Jeg er overrasket over at vi klarte å bygge ei bru som tålte så mye, det hadde jeg aldri trodd på forhånd, sier Sindre Habbestad, én av fire på vinnerlaget.

Rekord på 570 kg

Men laget har trolig litt å gå på. Ifølge resultatlistene måtte det over 450 kg last til for å knekke årets vinnerkonstruksjon. Rekorden er på hele 570 kg.

Reglene for konkurransen er relativt enkle. Konstruksjonen skal ha et fritt spenn på minst én meter, den kan ikke veie mer enn ett kilo. Det er lov å bruke alle typer pasta, og lim er kun lov å bruke i knutepunktene.

Sindre Habbestad med brukonstruksjonen i pasta. Foto: Universitetet i Stavanger

Førsteamanuensis Luis Evangelista ved Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi forklarer at han arrangerte konkurransen for å gi ingeniørstudentene en mulighet til å utføre mer praktiske oppgaver.

– Studiene består for det meste av teori og litt labarbeid. Jeg tror det er godt for dem med litt mer praktisk arbeid, hvor de får bygge strukturer. De kan bruke det de har lært og teste det på billige og enkle materialer, sier han til Teknisk Ukeblad.

– Må tenke logisk

Habbestad er går fjerde året av en master i byggingeniør, og utgjør sammen med Thomas Riber, Marius Ramslien og Kjell Alfred Aaberg vinnerlaget. Han er svært fornøyd med å ha klart å bygge ei pastabru som tåler hele 98 kilo.

Spaghettien kan maksimalt veie ett kilo. Her veies brua Foto: Universitetet i Stavanger

– Jeg veddet med en kompis om hvor mye vi kom til å klare på forhånd, og da trodde jeg ikke vi kom til å klare mer enn 50 kilo. Så dette gikk over all forventning, sier han.

Hvordan noen har fått til konstruksjoner som tåler nesten seks ganger så mye som dem, forstår han ikke.

– Det er jo studenter som jobber med det over fire år, men det er likevel helt sykt hva de får til, poengterer byggingeniørstudenten.

Han forklarer at det var nyttig å jobbe med det de har lært i forelesninger, og få praktisk erfaring.

– Vi bygger jo ei bru, selv om det er i pasta. Det var interessant og lærerikt å teste ulike løsninger og tenke logisk. Jeg lærte blant annet mye om hvor kreftene går og hvilke deler som må forsterkes, hva som er svake punkter og lignende, påpeker Habbestad.

Problemløsing

Evangelista mener studentene har godt av å trene seg på problemløsing.

– I denne oppgaven har de et spesifikt problem de skal løse. De skal bygge ei bru som tåler mest mulig vekt. Hvordan de vil designe brua er helt opp til dem, så lenge de holder seg innenfor kriteriene for vekt og størrelse, forklarer han.

Foreleseren påpeker at det handler om å lære seg hvordan fysikken fungerer i praksis, få erfaring og bygge opp en intuisjon.

– Det er dette ingeniørarbeid handler om, intuisjon og erfaring. De må forstå hvordan de skal designe og bygge på en måte som fungerer skikkelig, understreker han.

– Og så får de ødelegge strukturen på slutten. Det er den morsomme delen. Og jeg har alltid sagt at jeg heller vil at de skal ødelegge og lære når bruene er bygget i spaghetti - enn når de er bygget i betong.

Spaghettikonstruksjonene kan kun bestå av opptil ett kilo pasta, av hvilken som helst type, og lim. Foto: Universitetet i Stavanger

Vil ha flere studenter med

Det var første gang konkurransen ble arrangert ved UiS, og rundt 12 studenter leverte inn bidrag. Evangelista håper flere fatter interesse for prosjektet neste år.

Også Habbestad skulle gjerne ha sett at flere studenter hadde meldt seg på. Selv er han ikke fremmed for å delta igjen.

Pastabrukonkurranser arrangeres over hele verden, og det vinnende laget har nå gjort seg fortjent til å delta i internasjonale konkurranser.

– I år fikk vi et beste resultat på 98 kilo. Det er bra, men det er et stykke bak rekorden på 570 kilo – som er helt utrolig for en konstruksjon laget kun av spaghetti og lim, sier foreleseren.