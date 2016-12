– Solceller skal bli like naturlig som trelags vinduer

Det er nå ett år siden 35 år gamle Andreas Thorsheim sa opp jobben som produktdirektør i Opera Software for å satse på solcelleselskapet Otovo sammen med Andreas Bentzen, Simen Jørgensen og Lars Syse Christiansen.

Otovo har i dag 11 ansatte og nær 300 privatkunder rundt om i landet, og til neste år lanserer selskapet, som det første solcellebaserte strømselskapet i Norge, konseptet «nabostrøm». Det vil si at du kan kjøpe og selge strøm lokalt ved å sende den til naboen dersom du selv har noe til overs.

For Thorsheim er det viktig å skape teknologiske endringer som gjør livene våre enklere.

– Å kunne se at man bidrar til endring og skape bedre produkter, det er det som driver meg i hverdagen. Det var det som drev meg da jeg var med på å starte E24 i Schibsted, og det var det som drev meg da jeg jobbet med å utvikle en brukervennlig nettleser i Opera Software.

I Otovo er drivkraften å gjøre solcelleteknologi tilgjengelig for folk flest. Vi må forsere barrierene for at solceller skal bli like naturlig for hvermansen som trelags vinduer, sier Thorsheim.

Godt startår

Kvartetten i Otovo så for seg at de skulle klare å hanke inn hundre kunder i løpet av 2016. Med snart 300 salg har kundegruppen dermed blitt mye større enn det de hadde håpet på.

Thorsheim legger til at solenergi frem til nå har vært forbeholdt hytteeiere her til lands, og det er dette selskapet nå jobber med å endre på. Selv om kvartetten i Otovo har over fem tiår med erfaring fra solceller, software og kundepleie bak seg, medgir Thorsheim at det første året i oppstartbedriften har vært preget av «nybegynnerens tankesett.»

– Kommunikasjonen om hva solceller er må endres fra å fokusere på om man skal satse på monokrystallinske eller polykrystallinske paneler, om takvinkler og utstyr, til å gjøre denne teknologien tilgjengelig og forståelig for folk.

- Vi må erkjenne at sånt kan ikke folk flest. Det krever dessverre forkunnskaper fra

Otovo Otovo ble startet i januar 2016 og har i dag 11 ansatte.

Gründerkvartetten i Otovo består av Simen Jørgensen, Andreas Bentzen, Lars Syse Christiansen og Andreas Thorsheim.

Andreas Thorsheim er daglig leder i Otovo.

Thorsheim er tidligere direktør i både Opera Software, Schibsted og Bergens Tidende. Han er utdannet siviløkonom og cand.oecon ved Norges handelshøyskole. I tillegg har han en Master of Science i International Management fra London School of Economics.

Selskapet leverer solceller på privat­hus og næringsbygg og har solgt nærmere 300 solcelleanlegg i 2016.

Otovo er også strømselskap med «Nabostrøm» som sitt produkt. Det består av en vanlig strømavtale, med ekstra gode vilkår for salg av overskuddsstrøm.

Otovo eies av gründerne, Agder Energi Venture, Selvaag Bolig, StartupLab og flere mindre investorer.

kunden før man blir sin egen kraftverksjef. Det vil vi gjøre noe med, sier han. Otovo-sjefen mener det å starte egen bedrift kan sammenlignes med småbarnstilværelsen.

– Det er veldig sammenlignbart med multitaskingen som må til for å få småbarnslivet til å gå opp. Det mest utfordrende er nok allsidigheten i problemene. Det er fulle dager med møter og utstyrsforhandlinger, så hjem til noen timer med familieliv, før dagene avsluttes med kveldsøkt fra halv åtte til rundt midnatt, sier han.

Planlegger 2017

Thorsheim møter forandringer med åpne armer, og savner verken å være direktør i Schibsted eller Opera Software.

– Når man har ridd ut av byen, så starter man på et nytt eventyr. Det er sånn jeg ser det. Jeg er ikke redd for forandringer. Jeg pleier faktisk å ønske dem velkommen, og jeg er av den skolen som mener at både mediene og strømbransjen må tilpasse seg hverdagen de opererer i, sier han.

Nå jobber teamet i Otovo iherdig med leverandører for å planlegge 2017, og det pågår også en konstant produktutvikling på softwaresiden. Målet med Otovo er å gi vanlige folk de samme redskapene som proffene i strømmarkedet har hatt, og gi folk muligheten til å lage strøm selv.

– Jo mer solenergi som produseres her i Norden, desto mer utkonkurreres uren kraft fra utlandet. Utviklingen av ren kraft er en av de største oppgavene vår generasjon står overfor, det tar vi på alvor i Otovo, sier han.

Selv om den påtroppende amerikanske presidenten, Donald Trump, har sagt at han vil ruste opp kullindustrien og åpent benekter at klimaforandringene er menneskeskapte, er ikke Thorsheim videre bekymret for solcelleindustrien. Han tror heller ikke at Trump kan sette en stopper for Elon Musks solenergiplan.

– Nei, på kort sikt er etterspørselen i Kina og USA positiv og det er en stor overkapasitet i markedet. 2017 kommer til å bli et bra år, men på lengre sikt er nok dette maktskiftet uheldig for næringen, sier han. Gründeren anser det som et mulig scenario at Parisavtalen vil bli reversert i nær fremtid. Veien for å redde klimaet gjennom karbonskatt vil bli mye vanskeligere å gå nå, tror Thorsheim.

– Nå er det opp til tekologiutviklerne og lokalpolitikerne å redde klimaet. Det er rett og slett «gjør det selv» som teller nå. Det er Elon Musk og lokalpolitikeren, ikke Obama og Ban Ki-moon, som må ordne opp.

Energisektoren endevendes

«Energisektoren rives i fillebiter», skrev Thorsheim i en kommentar i nettmagasinet Energi og Klima i fjor sommer. Mediebransjen er endevendt, nå er energisektoren nestemann ut, mener han.

– I det norske energimarkedet har vi sentralt produsert kraft som sendes i kraftlinjer til husene til folk der kraften brukes. Hver enkelt husholdning forholder seg passivt som forbruker, og har til nå ikke hatt de samme virkemidlene som storkundene i strømmarkedet – som for eksempel Norsk Hydro – som produserer, trader og sparer strøm avhengig av prissignaler i markedet, sier han. Men alt dette er i ferd med å forandre seg nå.

En av definisjonene på disrupsjon er ifølge Thorsheim at «noe av det som kun har vært tilgjengelig for de rikeste blir tilgjengelig for hvermansen.»

– Det er veldig mye fokus på hardware nå, men en teknologi som knuser alle er prisen på software. Den billigste måten å spare strøm på er ikke via batterier, men ved at en liten datamaskin skrur av krana på vanntanken din, sier han. Thorsheim tror ikke det er lenge til vi får sofware på strømladeren og timer på varmtvannsberederen. Markedet treffes snart av ny hardware og software i huset kommer til å styre forbruket vårt.

– Dette vil vi se allerede i 2017. Deling kommer også til å bli et stort tema innenfor energisektoren fremover, sier han.

Gratis strøm til naboen

Det mest effektive er ifølge Thorsheim å produsere mest mulig av kraften der den brukes. Solcelle-gründeren støtter seg til Elon Musks teorier.

– Musk tror en tredjedel av kraften kommer til å bli produsert på forbruksstedet. Vi har et liberalt strømmarked her i Norge. Det vi skiller oss ut på i Otovo sammenlignet med de amerikanske solselskapene, er at folk får betalt for strømmen de ikke bruker av strømselskapet, ikke via subsidier fra staten. Fra nyttår begynner vi med konseptet «nabostrøm», hvor du og naboen kan handle strømmen fra nabo til nabo. Vi er først ute med å tilby folk mer enn spotpris når vi kjøper strømmen deres. Det er hva jeg kaller delingsøkonomi i praksis, sier han.

Fremtiden tror Thorsheim vil være preget av noen få, gigantiske strømselskaper og langt smartere nettselskaper som vet mer om hva som skjer der strømmen blir brukt.

Solcelletak: På taket sitt i Holmenkollen har Andreas Thorsheim 35 paneler med monokrystallinske Trina Solar-paneler, og tre invertere fra SolarEdge. Anlegget ble montert opp i mai i år, og var et av mange anlegg Otovo monterte opp i Oslo før sommeren i fjor. Anlegget produserer omlag 8500 kWh per år. Foto: Lien,Kyrre

– Otovo og den type selskaper kommer til å ha en posisjon i folk sine hjem og folk flest kommer til å betale mindre for flere kilowattimer enn det de gjør i dag. Min drøm er selvfølgelig å lykkes med Otovo og å lykkes med å flytte fronten i klimakampen i riktig retning, sier han.