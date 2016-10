Norske forskere vil lage super-solceller av gull

Mens tradisjonelle solceller har en effektivitetsgrad på i underkant av 20 prosent, jobber forskere verden over med å utvikle super-solceller.

Tidligere i år kunne selskapet SunPower vise til en ny rekord på deres silisium-solceller som hadde nådd en virkningsgrad på drøye 22 prosent.

Dette håper norske forskere på å slå. På Universitetet i Bergen forskes det nemlig på solceller av helt andre materialer enn silisium.

Nanoteknologi

– Solcelleteknologien er viktig for å løse det økende energibehovet på en bærekraftig måte, men for å få til det må vi utvikle solceller som omdanner mer av lyset fra solstrålene til energi, sier Martin Møller Greve, forsker ved Universitetet i Bergen.

Greve jobber daglig med nanofysikk ved Institutt for fysikk og teknologi på universitetet, og forsker på bruken av nanoteknologi til solceller.

– Problemet er at dagens silisium-solceller er at de bare klarer å benytte seg av rundt 20 prosent av sollyset. Ved å lage solceller med nanoteknologi kan det være mulig å lage høyeffektive solceller som utnytter sollyset flere ganger bedre enn dette, sier han.

Martin Møller Greve jobber som postdoktor ved Universitetet i Bergen. Foto: Solfrid Langeland

Gull-solceller

Løsningen Greve håper vil løse utfordringen og gi langt bedre effekt enn silisium-solcellene er solceller bestående av nanostrukturer av metall.

– Med nanoteknologi kan vi skreddersy materialer på atom- og molekylnivå, og få helt nye egenskaper. Vi forsker på å lage nanostrukturer som har helt unike optiske egenskaper som igjen gir oss muligheten til å absorbere lys med metall, og videre generere “hot-electrons”. Disse elektronene kan vi forhåpentligvis benytte oss av med stor virkningsgrad, sier han.

Dette håper forskeren på å få til ved å benytte seg av edle metaller.

– Det vi holder på med nå er å se på ideelle systemer av nanostrukturerte noble metaller som gull, forklarer han.

Gode egenskaper

Til tross for at dette høres ut som ekstremt dyre solceller, forsikrer Greve om at det er snakk om ekstremt lite av de edle metallene av gangen.

– Grunnen til at vi benytter oss av gull er fordi gull har utrolig gode absorbsjonsegenskaper, samtidig som de har veldig lite tap, forteller han.

Han sier at mange andre metaller har oppimot like gode egenskaper, men at gull er mye enklere å jobbe med.

– Derfor håper vi på å kunne utvikle nanostrukturerte elementer av gull for så å kunne overføre strukturen til andre metaller på sikt, sier han.