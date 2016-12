Her tar de i bruk batteri for å gi rask lading på 100 ladere

Fortum åpner et nytt ladeanlegg på Vulkan i Oslo sentrum. Her blir det ladeplasser for 100 elbiler, og det etableres samtidig to hurtigladere.

Anlegget får en helt ny teknisk løsning, som inkluderer valg av ladeeffekt. Samtidig skal det potensielt store effektuttaket jevnes ut ved hjelp av batterier.

Det skal også bli mulig å reservere plass i anlegget ved hjelp av en app.

Det finnes ingen tilsvarende løsninger i Norge, og antakeligvis heller ikke noe annet sted i verden, forteller Jan Haugen Ihle i Fortum Charge & Drive.

100 plasser

Anlegget bygges i to faser. I første omgang bygges det ladestolper til 100 biler. I neste fase, som skal være klar i løpet av neste halvår, kommer det en rekke nye løsninger.

Det elektriske anlegget er dimensjonert for å kunne levere 22 kilowatt til ethvert av de 100 ladepunktene.

Jan Haugen Ihle, leder i Fortum Charge & Drive. Foto: Fortum

Når du så kobler til bilen din, skal du kunne velge hvor høy ladeeffekt du vil ha.

Basiseffekten er 3,6 kilowatt, og så må du eventuelt betale mer for høyere effekt. Fortum legger opp til 7,2, 11 og 22 kilowatt, og fire prisnivåer for hvert av disse.

Ladingen vil starte med basiseffekt. Så velger du eventuelt høyere effekt via Fortums app, eller ved en automat plassert i hver etasje.

– Man kan tenke på det som om at raskere lading gir høyere pris per kilowattime. Vi jobber med å finne en fleksibel og fair prismodell, sier Haugen Ihle.

Batteri og effektstyring

100 biler vil imidlertid ikke kunne lade med 22 kilowatt samtidig. Det installeres derfor et anlegg for effektstyring, hvor batteriet spiller en sentral rolle.

Batteriet, som har en kapasitet på 50 kilowattimer, skal bidra til å jevne ut effekttopper og balansere faseskjevheter. Ikke bare i forbindelse med lading på stolper, men slik at de to 50 kilowatt hurtigladerne som skal installeres i anlegget skal kunne levere høy effekt når det er behov for det.

Haugen Ihle forteller at det er mulig å i alle fall femdoble denne batterikapasiteten til 250 kilowattimer om det blir behov for det.

Ingen kø på få semihurtigladere

Løsningen gir også en annen fordel sammenlignet med andre anlegg. Mens det vanlige i dag er at det er noen får ladeplasser med høyere effekt tilgjengelig, kan man nå få ønsket effekt overalt.

Effekten er imidlertid en delt ressurs, så det vil bare være mulig å lade med høyere effekt så lenge det er ledig kapasitet. Det legges imidlertid opp til at man kan få høyere effekt etterhvert som det blir tilgjengelig i anlegget.

Anlegget er imidlertid dimensjonert for at alle plassene til enhver tid har tilgang til 3,6 kilowatt.

Haugen Ihle forteller at anlegget er bygget med tanke på fremtidige behov. Å gi mulighet for 22 kilowatt på alle stolper vil tross alt kreve at det legges opp riktig dimensjonert trefasekabel til alle.

– Det gjør installasjonen litt dyrere, men det er ikke uvanlig å gjøre dette på andre anlegg heller. Vi vet ikke hva som vil være den foretrukne effekten om tre til fem år, det vil avhenge av hvilke ladere elbilene får. Om vi legger opp til høy effekt, gir det fleksibilitet i anlegget, sier Haugen Ihle.

Klargjort for 150 kilowatt hurtiglader

Han forteller at dette også gjør det mulig å gå over til likestrømslading i fremtiden dersom det skulle bli aktuelt.

Fortum har også hatt høyere effekt til hurtiglading i tankene. Laderne kan i fremtiden oppgraderes til 150 kilowatt dersom det blir behov for det.

– 150 kilowatt peker seg ut som fremtidens ladeeffekt. Porsche snakker også om 350 kilowatt, men det blir kanskje mer teoretisk. Det er uansett klart at det vil være behov for 100 til 150 kilowatt slik at også biler med større batterier kan lades på 20 minutter, sier Haugen Ihle.

Forberedt for V2G

Ladeanlegget er også forberedt for «vehicle to grid» (V2G), som vil si at strøm fra batteriene i bilene kan sendes ut på strømnettet ved behov. På sikt skal dette bidra til å gi redusert pris på lading.

Parkeringshuset på Vulkan i Oslo får et avansert ladeanlegg for 100 elbiler. Foto: Stian Mathisen, Fortum

V2G er et konsept som ofte nevnes i forbindelse med smarte strømnett. Det er innebærer å bruke kapasiteten som finnes i elbilbatterier til å avlaste strømnettet, og som backup ved strømavbrudd.

Det kan også brukes til å lagre overskuddsenergi fra fornybare kilder som sol og vind, slik at denne energien kan tas ut igjen ved behov.

V2G er så langt ikke tatt i bruk i stor stil noe sted, men Nissan har i samarbeid med Enel satt opp prøveprosjekter i Danmark, Tyskland og Nederland. I Japan har Nissan også et konsept kalt Leaf to Home, som forsyner hjemmet med strøm for å avlaste strømnettet.

Inntil videre er det imidlertid ingen biler som offisielt støtter V2G over vekselstrøm. Men kommer det, er Fortums anlegg på Vulkan forberedt for det.

– Det er V2G over vekselstrøm som vil være revolusjonen. Vi ønsker å gå i bresjen for å teste dette ut, sier Haugen Ihle.

Gratis for beboere

Anlegget skal brukes til beboerparkering på gitte tidspunkt, slik at beboere i nærheten skal kunne lade elbiler gratis, med effekt på inntil 3,6 kilowatt. I tillegg tilbys det lading på handicap-ladeplasser.

De som har behov for å lade raskere, får tilbud om høyere ladeeffekt om de ønsker det, men det vil koste.

Her vil det også komme et område hvor det blir mulig å forhåndsreservere en plass, slik at man på forhånd vet at man får lade når man kommer frem. Dette skal gjøres via en app.

Det hele er et pilotprosjekt, og erfaringene herfra vil danne grunnlaget for tilsvarende ladeanlegg andre steder i landet.

Ladestedet er finansiert delvis med støtte fra EU-programmet Interregs prosjekt SEEV4-City.