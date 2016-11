Nå bygger Ikea hurtigladere ved alle varehusene sine

Ikea ønsker å tiltrekke seg flere elbileiere, og vil derfor tilby hurtiglader ved alle sine varehus i Norge.

Det er Fortum som står for utbygging og drift av de nye hurtigladerne. Med unntak av på Forus, skal alle hurtigladerne være i drift innen utgangen av 2017.

Til sammen skal det etableres 46 ladestasjoner med hurtig- og semihurtigladere. Varehusene på Ringsaker og Slependen er klare, og ble åpnet i dag.

Det er snart registrert 100.000 elbiler i Norge, men elbilforeningen mener at det ikke er mange nok hurtigladere tilgjengelige.

De mener at det er behov for en hurtiglader per 100 elbiler. Det vil i tilfelle bety mer enn en dobling av antallet ladestasjoner sammenlignet med i dag.

Per oktober var det en lader per 220 biler, en økning sammenlignet med i 2014, da det var en hurtiglader per 320 biler. Men skal antallet økes til nivået Elbilforeningen mener det er behov for, må det bygges over 2000 nye hurtigladere mot 2020 for å holde tritt med salget.

Går mot nullutslipp

Hurtiglader ved Ikea Slependen. Foto: Johan Nord/Ikea

Møbelgiganten har tidligere varslet at de ønsker å dekke hele sitt forbruk av strøm ved å produsere sin egen fornybare energi. I 2014 kjøpte Ikea et vindkraftanlegg i Texas i USA, som hadde en kapasitet på 165 megawatt.

Verden over drifter Ikea flere solcelle- og vindkraftanlegg, og målet er å dekke alt forbruk med fornybar energi innen 2020. I Norden er dette målet allerede nådd.

Ikea mener at handelsnæringen har en rolle i å legge til rette for at flere kjører elbil. Tre millioner nordmenn bor ifølge Ikea innen en times kjøretur fra nærmeste Ikea-varehus.

Det skal være rundt åtte hurtigladere levert av Fortum ved hvert av de seks varehusene som får disse innen utgangen av neste år.

Ikke gratis hurtiglading

Disse driftes av Fortum, og brukerne må betale for lading her som ved alle andre Fortum-ladere. Ikke gratis for kunder, med andre ord, men det eksisterende sakteladetilbudet Ikea har ved sine varehus skal som før være gratis.

Det hele er en del av Ikeas bærekraftstrategi kalt «Mennesker og miljø», forteller Filip Hajny, assisterende landssjef for Ikea Norge til Teknisk Ukeblad.

– Vi er opptatt av hvordan vi driver vår forretning, og vårt mål er å være 100 prosent bærekraftig. Vi har som stor bedrift har en påvirkning på lokalsamfunnet, og ønsker å bidra til en positiv påvirkning, sier Hajny.

Siden varehusene deres genererer mye biltrafikk, både gjennom varetransport og besøkende, prøver de å legge til rette for kollektivtransport, men også at de som eier elbil enkelt kan besøke butikkene.

Vil se an om brukerne flytter bilene sine

Elbiler flest lades helt opp på en halvtime ved en vanlig hurtiglader. Samtidig er et gjennomsnittlig kundebesøk ved en Ikea-butikk på 1,5 til 2 timer, forteller Hajny.

Hvordan de vil løse eventuelle problemer med ladestasjoner som okkuperes av ferdigladede biler, kan ikke Hajny gi noe godt svar på.

– I dag er første dag med tilbudet. Vi kommer til å følge med på bruken, og respondere på kundeatferden. Først setter vi dette i drift, så ser vi hva vi trenger å gjøre, sier han.

Han legger til at det er viktig at laderne har høy turnaround. Det viktige er å begynne med en ambisjon, men de kan ikke ha antakelser om hvordan det fungerer.

Det viktigste for Ikea er at elbiler fungerer for folk i det virkelige liv, og at de ikke opplever store ulemper.

– Bærekraftstrategien vår legger opp til at vi skal ta del i det grønne skiftet, og være energiuavhengig innen 2020. Dette er definitivt noe som bidrar til dette, sier Hajny.

Bra for næringslivet

Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening. Foto: Norsk elbilforening

Elbilforeningen er naturligvis fornøyde med at det kommer flere hurtigladere, men også at private aktører nå investerer penger i utbygging. For handelsstanden er dette en smart investering, mener foreningens generalsekretær Christina Bu.

– Restauranter, butikker og andre har skjønt at det er smart å bygge hurtigladere. Det tiltrekker kunder, siden de gjerne er der en halvtime, og bruker tiden på å handle. Det er butikk i dette, sier Bu.

Selv om det bygges ut hurtigladere i stor stil i Norge, går det ikke nødvendigvis raskt nok. Det er politisk enighet om at alle nye biler som selges fra 2025 skal være nullutslippsbiler.

Bu mener at det er sannsynlig at det er 300.000 elbiler på norske veier i 2020, og at antallet hurtigladere må stå i forhold.

Innen utgangen av året er det ventet at elbil nummer 100.000 registreres i Norge. Bu mener at utbyggingen av ladestasjoner har gått tregt, men at det nå begynner å løsne.

– Det er fortsatt et kjempebehov for flere ladere, men også større kapasitet. Det er stadig vekk kø ved de ladestasjonene som er satt opp, og det gir ingen god opplevelse, mener hun.