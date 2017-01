NTNU samles på ett sted: Her er forslagene til hvordan nytt campus skal se ut

I 2015 ble det bestemt at de to NTNU-campusene, Gløshaugen og Dragvoll, skulle slås sammen.

Denne uken kunne Merete Kvidal, prosjektsjef for campusutviklingen, fortelle at interessen for prosjektet har vært stor, da hun presenterte de nær 40 konkurransebidragene fra både norske og utenlandske arkitekter.

– Vi er veldig fornøyde med interessen for nytt campus, og synes det er morsomt at prosjektet har fått internasjonale interessenter, sier hun til Teknisk Ukeblad.

Internasjonale bidrag

Hvem som har levert forslagene kan ikke Kvidal si noe om.

– Konkurransereglene krever at verken vi eller offentligheten får vite hvem som står bak det enkelte forslag. Det skal sikre at alle behandles likt, sier hun.

Men hun røper at det dreier seg om i alle fall norske, svenske og danske arkitekter.

– Det er et krav om at konkurransebidragene skal leveres med et skandinavisk språk. Men det betyr ikke at bidragene kun kommer fra Skandinavia, det vet vi ingenting om, sier hun.

Du kan se alle konkurransebidragene her.

Fem-seks går videre

Kravet til konkurransebidragene er at de skal vise hvordan bebyggelse, byrom og grøntarealer kan plasseres innenfor dagens bystruktur. De skal vise hvordan nytt campus knyttes til eksisterende by, hvordan transport vil kunne skje på campus og mellom byen og campus, og legge til rette for samarbeid mellom de ulike delene av campus.

I løpet av en knapp måned skal en jury velge ut fire-fem av de beste bidragene som får gå videre til neste nivå av konkurransen.

I tillegg til dette vil et bidrag, som kåres ved hjelp av nettavstemning, gå videre som folkets favoritt.

– Dette bidraget vil konkurrere videre på akkurat samme grunnlag som de som blir valgt ut av den faglige juryen, forteller Kvidal.

Byggestart i 2020

Akkurat når det nye campuset vil stå klart, har ikke Kvidal noe svar på.

– Det avhenger helt av bevilgninger fra Stortinget, sier hun.

Men forteller at prosjektet har et mål om å få satt første spade i jorda i 2020.

– Målet er så å få gjort så mye som mulig så fort som mulig. Vi vil jo gjerne flytte inn så raskt det lar seg gjøre, sier hun.

Etter planen skal campus være samlet i 2025.