Dette bygget har sunket 40 centimeter på syv år

I 2014 skrev Teknisk Ukeblad at grunnen i Bjørvika synker i rekordfart.

Kombinasjonen av dårlige grunnforhold og enorm byggeaktivitet gjør at grunnen synker i mye høyere tempo enn ekspertene noen gang kunne forestilt seg.

Bjørvika er imidlertid ikke i særstilling. Utbygginger på sjønære tomter har blitt en utfordring flere steder.

I San Francisco har nemlig høyhuset Millennium Towers sunket med 40 centimeter på bare syv år. Det skriver sfchronicle.com.

Tipper syv centimeter

Det nesten 200 meter høye amerikanske bygget med 58 etasjer ble ført opp i 2009.

Det har allerede sunket tre ganger så mye som forventet, og foreløpige beregninger viser at bygget vil synke ytterligere 40 centimeter før det stabiliserer seg.

Allerede nå, etter de første 40 centimeterne har bygget begynt å tippe syv centimeter over til den ene siden.

Om bygget fortsetter å synke så mye som beregningene anslår vil det trolig tippe enda mer.

Uenige om årsak

Det er store uenigheter om hva som er årsaken til at bygget synker så raskt som det gjør.

Bygget er ikke pelet ned til fjell, men hviler på friksjonspeler av betong som kun går 20 til 30 meter ned i grunnen. En metode som følger retningslinjene San Francisco selv anbefaler.

Grunnen bygget ligger på, består imidlertid hovedsakelig av søppel og avfall dumpet på tomten opp til hundre år før tårnet ble bygget.

Det offentlig eide byggherreselskapet Transbay Joint Powers Authority (TJPA) mener selskapet bak bygget, Millennium Partners, burde visst bedre enn å bygge på denne måten på så dårlig grunn.

Millennium Partners mener derimot at byggearbeidet fra TJPA i samme område er årsaken til de enorme setningene.

Bygger på vanskelige tomter

Jenny Langford, senioringeniør ved Norges geofysiske institutt (NGI) har forsket på hvordan man kan unngå større setningsskader de siste årene.

Hun forteller at skadene er vanligere å se i storbyer der man holder på å fortette, da man her bygger på vanskeligere tomter enn tidligere.

– Ved å pelefundamentere helt ned til berg i områder med leire og dårlig grunn vil man unngå denne type setninger på nybygg, sier hun.

Langford forteller at man imidlertid ikke klarer å bygge seg vekk fra alle setningsskader selv om man peler ned til hardt berg.

For selv om man fundamenterer nybygget ned til berg vil aktiviteten i grunnen likevel kunne skape økte setningsskader på eksisterende bygg som ikke er fundamentert ned til berg.

Dårlig risikovurdering

Langford ønsker ikke å kommentere Millennium Tower spesifikt , men sier at det er et problem at det bygges mer og mer på sjønære tomter med vanskelige grunnforhold.

– I slik områder er det ofte pågående setninger som følge av at det har vært fylt ut. I forbindelse med de nye utbyggingsprosjektene utføres det ofte arbeider som også vil kunne bidra til økte setninger, som spunting, peling og utgraving, sier hun.

I forskningsprosjektet BegrensSkade har Langford og kollegene konkludert med at hovedårsakene til setninger stort sett er negative effekter som følge av installasjoner av høyt antall borede peler og forankringsstag til spuntvegger.

– I tillegg vil grave- og fundamenteringsarbeider under grunnvannstand ha potensiale for å drenere ut vann, hvilket fører til redusert poretrykk og setninger. Vi ser også at det generelt har vært mangel på risikovurderinger av metoder og løsninger i prosjekter, med spesielt fokus på å unngå skader, sier hun.