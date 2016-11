Plattformer klare for å skrotes - dette er ryddejobben på norsk sokkel

22. august hentet løfteskipet Pioneering Spirit den 13.000 tonn tunge Yme-plattformen fra Nordsjøen for skroting.

Yme er ikke den siste. Det neste tiåret skal plattformdekk fra 14 oljeplattformer i den norske delen av Nordsjøen fjernes.

Totalt skal nær 199.100 tonn utrangerte plattformer fjernes fra norsk side av Nordsjøen frem til 2025.

Dette er første gang det foreligger en oversikt over omfanget av plattformer som skal kondemneres i Nordsjøen - i form av en fersk rapport fra den britiske bransjeorganisasjonen Oil & Gas UK.

Her fjernes Yme-plattformen: Løftet 13.000 tonn på 60 sekunder

Neste fjerning i 2018

Etter Yme, så skal den neste plattformen fjernes i 2018, ifølge rapporten.

Men det er først året etter, i 2019, de venter at fjerningen av plattformene for alvor starter. Både i 2019 og 2020 skal det hentes over 20.000 tonn i Nordsjøen.

Oil & Gas UK vil ikke fortelle hvilke plattformer det er snakk om, på grunn av konfidensialitets-avtaler med oljeselskapene som bidro med data til rapporten.

Toppen nås i 2024. Da skal hele 43.000 tonn plattformdekk og understell hentes i Nordsjøen.

Yme tok aldri opp en dråpe olje: Hevder dette bildet viser starten på hele milliardskandalen

20.000 tonn i 2019

Plattformene på Gyda-feltet og Jotun-feltet, samt brønnhodeplattformen på Vargfeltet, kan være de neste som skal fjernes.

Analytiker Markus Nævestad i Rystad Energy antar at disse inngår i de 20.000 tonnene som ifølge rapporten skal fjernes i både 2019 og 2020.

– Gyda-plattformen skal etter planen slutte å produsere andre halvår 2018, forteller han.

Produksjonen på Gyda ble startet opp i 1990, og plattformen veier omtrent 30.000 tonn med plattformdekk og stålunderstell.

Nedstengningsbølge?

Nævestad forteller at det frem til nå ikke har vært mye fjerning av installasjoner på norsk sokkel. Unntaket Ekofisk-området, der flere gamle plattformer er fjernet.

Yme er en av de største strukturene som er fjernet på sokkelen.

– Når Jotun og Gyda skal fjernes, så blir det den kombinert høyeste aktiviteten innen dette markedet til nå på norsk sokkel, sier han og legger samtidig til at det er vanskelig å si om dette blir starten på en nedstengningsbølge på norsk sokkel.

Opp mot 3000 brønner skal plugges: Ingen skal ha oversikt over miljørisiko

Ryddejobben på norsk sokkel

Dette skal gjøres på norsk sokkel de neste ti årene, ifølge Oil & Gas UK:

362 brønner skal plugges.

14 plattformer skal fjernes

1745 tonn subseautstyr skal fjernes

297 kilometer rørledning skal fjernes

Totalt kommer 199.091 tonn på land, ifølge rapporten.

- Utsetter i det lengste

Nævestad forteller at oljeselskapene ofte utsetter fjerning av plattformene i det lengste.

– Det er kun store utgifter, ingen inntekter, sier han.

– I noen tilfeller går produserende felt i rødt, fordi alternativet med fjerning kan være verre hvis man også tar hensyn til eventuell opsjonsverdi på fremtidige tie-back av nærliggende funn, utdyper han.

I noen tilfeller går produserende felt i rødt, fordi alternativet med fjerning er verre, sier han.

Samtidig legger han til at fjerning av plattformer på flere felt kan ha blitt mer reelt nå enn tidligere. Årsaken er at flere felt i halefasen har måttet leve med en lengre periode med høye kostnader og lav oljepris.

Brønnene koster mest

Oljeselskapene vil årlig bruke omtrent 10 milliarder kroner på nedstengning og fjerning av gamle installasjoner på norsk sokkel frem til 2020, ifølge rapporten.

Når et felt skal stenges, er i snitt halvparten av prislappen knyttet til plugging av brønnene.

Fjerning av selve plattformen med plattformdekk og understell står for en tredjedel av kostnadene.

Blir resirkulert

De gamle plattformene vil bli tatt inn til land. Der står en rekke aktører klare for å resirkulere de verdifulle materialene.

Et av selskapene som har satset på avvikling av gamle plattformer er AF Gruppen gjennom datterselskapet AF Offshore Decom. De siste ti årene har de fjernet offshoreinstallasjoner både på norsk, britisk og tysk sokkel.

Amund Tøftum, AF Gruppens offshore-direktør, forteller at rapporten fra Oil & Gas UK bekrefter det samme som de erfarer.

- Decommissioning er et marked med forventet vekst og temaet er på dagsorden hos de fleste oljeselskapene. Vi opplever både økt interesse og langt flere tilbudsforespørsler enn tidligere, skriver han.

På Vats i Rogaland har de et spesialbygget anlegg for å ta i mot utrangerte offshoreinstallasjoner. Der blir opp til 98 prosent av installasjonene gjenvunnet.