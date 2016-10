PBES i Trondheim skal levere 89 tonn batterier

– Dette er definitivt et gjennombrudd, sier Erik Ianssen, som har vært initiativtaker og fødselshjelper for fabrikken til Plan B Energy Storage (PBES).

Sammen med ABB skal de levere batteripakkene til to Helsingborg-Helsingørferger som skal bli helelektriske.

Selskapet skal levere fire batteripakker på til sammen 4,16 MWh til hver av fergene MF «Aurora af Helsingborg» og Tyco Brahe.

Fergene drives av HH Scandlines, som ga kontrakten for elektrifisering til ABB. PBES er underleverandør til ABB, som også skal installerer energikontrollsystem, Onboard DC Grid (likestrømsnett) og ladesystem med robot.

Den første leveransen av batterier skjer allerede i november.

På øverste dekke

– Vi leverer fire batteripakker i hver ferge. Batteriene består tilsammen av 80 strenger (MBUer), 640 Moduler (BBUer) og 15360 celler, forteller Marius Dyrseth, direktør for markedsløsninger i PBES Norway.

Neste leveranse er ikke endelig fastsatt, men kan bli enten like før årsskiftet eller like etter. Verftsoppholdet for fergene er svært kort og installasjonene har kort tidsramme.

Fergene skal beholde dieselmotorene, men ikke bare som backup.

– I og med at batteriene skal stå på toppdekket, trenger skipene motorvekten lavt i skipene, sier Dyrseth.

PBES har flyttet inn i disse lokalene på Selsbakk i Trondhiem. Foto: PBES Norway

Levert flere pakker

Han er vært stolt av å ha fått prestisjekontrakten for verdens største maritime batteripakker.

– Vi vant kontrakten fordi det gir best ”payback” på investeringen når man ser helheten, det vil si kost ved installasjon, levetid, ytelse, sikkerhet og at vi har markedenes mest erfarne team på marine batteriinstallasjoner, sier Dyrseth.

PBES har bygget opp fabrikken i lokaler Erik Ianssen og hans selskap Selfa Arctic hadde ledig på Selsbakk i Trondheim. Siden i sommer har produksjonen av batterier for maritim bruk blitt trappet opp.

Dyrseth forteller at PBES Norway allerede har levert flere batterier til internasjonale elektro- og systemintegratorer for installasjon i flere ulike fartøy.

– Vi får dessverre ikke lov til å offentliggjøre navn verken på våre kunder eller fartøystypen det installeres i, sier Dyrseth.

Norge og Canada

Bak Plan B Energy Storage står Brent Perry, som var med å starte canadiske Corvus, men trakk seg ut etter en tid. Målet med PBES var å lage sikrere batterier.

Utviklingen skjer ved hovedkontoret i Vancouver, mens produksjonen ble lagt til Norge.

Brent Perry mener de allerede har bevist at de har kommet langt på å unngå såkalt «thermal runaway» og brann.

Vannkjølte batterier

– Dette er andregenerasjonsbatterier, med forbedrede egenskaper spesielt med tanke på økt sikkerhet, ytelse og levetid, sier Dyrseth.

Han mener at tre teknologier bidrar til at PBES skiller seg ut.

SLik virker de hybride fergene til Scandlines. Foto: Scandlines

Cell Cool: Kjølesystem optimerer celletemperaturen som øker levetid, sikkerhet og ytelse.

Thermal Stop: Eventuell varmeutvikling som følge av intern kortslutning blir begrenset og stoppes i den berørte cellen.

E-vent: Ventilasjonssystem fører eventuell gassutvikling fra batterimodulen ut av fartøyet. Systemet er en del av spesialskapet for batteriene.

Sjøfartsdirektoratet har nylig fastsatt strenge krav, offentliggjort i et rundskriv.

Krever sikkerhetstester

Ifølge Sverre Eriksen i DNV GL krever Sjøfartsdirektoratet sikkerhetstester for å vise at batteriene ikke skal ta fyr og eventuell brann i en celle ikke skal spre seg (propagere).

– I den ene testen, propageringstest 1, angir direktoratet at man skal teste propageringsbeskyttelse uten å benytte eksterne hjelpesystemer, mens den andre, propageringstest 2, angir at man kan gjøre det med eksterne hjelpesystem, for eksempel vanntåke eller gassbasert slukkesystem, opplyser Eriksen i en epost til TU.

Batteriene om bord i en av Puttgarden-fergene. Foto: Scandlines

Sjøfartsdirektoratet angir at man først skal gjennomføre propageringstest 1 og hvis den feiler så kan man gjøre propageringstest 2.

– Testene er innenfor IEC 62619 standarden, men kan være noe strengere med hensyn på hvordan en "thermal runaway" skal initieres, opplyser Eriksen.

PBES Norway opplyser at deres batterier er innenfor de strengeste kravene.

– Vi tilfredsstiller kravene etter propageringstest nr. 1, sier Dyrseth.

I tillegg til å produsere batterisystemene, har PBES Norway ansvar for installasjon, service og overvåkning av installerte system ombord i fartøyene.

ABB er glade for kontrakten med HH Scandlines, som var først ute med hybridteknologi på ferger i 2014.

– Vi er stolte av å være med på dette prosjektet. Med 4,16 MWh på hver, blir dette verdens største batteridrevne ferger, sa Børre Gundersen, forskningssjef i ABB Marine and Ports til Teknisk Ukeblad i sommer.

PBES Norway har allerede levert de første batteriene til skip og ferger. Foto: PBES

Robot-kobling

Tilkobling av ladestrøm blir gjort med ABB-roboten IRB 7600. Kommunikasjonen mellom skip og land skjer med 3D laserskanning og trådløs kommunikasjon.

Ladepluggene og kabler på trommel er plassert bak en port i skipssiden.

Fire meter fra kai, sendes det signal mellom skip og land, porten åpnes på landanlegget og roboten klargjøres.

Luke i skipssiden åpnes og når ferga ligger i riktig posisjon, griper roboten ladepluggene, drar dem ut og kobler dem til landplugg (se video nederst).

Begge fergene til HH Scandlines som nå skal elektrifiseres, ble bygget i Norge i 1991. MF «Aurora af Helsingborg» og «Tyco Brahe» ble bygget ved Tangen Verft i Kragerø i 1991 og utrustet ved Langsten. Begge fergene er 111 meter lange og 28 meter brede.

Scandlines’ Helsingborg-Helsingör-samband trafikkeres av fire ferger med avgang hvert kvarter. Reisen over Øresund er på 20 minutter. Daglig transporterer Scandlines opptil 50.000 passasjerer og 9.000 biler

I 2015 transporterer fergene 7,4 millioner passasjerer, 1,4 millioner biler, 390.000 vogntog og 20.000 busser. Det tilsvarer 20 prosent av trafikken over Øresund.

Se illustrasjonsvideo hvor roboten kobler ladepluggene til landplugg: