På 40 år har Golfen blitt 20 cm bredere. Parkeringsplassene forblir uendret i nytt regelverk

For et år siden skrev Teknisk Ukeblad om Volkswagen Golf, som på 40 år har blitt 20 centimeter bredere. På den samme tiden har størrelsen på parkeringsplasser forblitt uendret.

Til tross for klager fra både bilister og NAF, ser det ikke ut til at det vil skje noen endringer i størrelsen på parkeringsplasser med det første.

I forslag til ny Håndbok 100 om vei- og gateutforming foreslår nemlig Vegdirektoratet at størrelsen på parkeringsplasser skal forbli uendret.

Bredere og bredere

Bredden på parkeringsfelt for personbil bør være 2,5 meter når kjøretøy parkerer ved siden av hverandre. Plasser som hovedsakelig brukes til arbeidsplassparkering med lite utskifting av kjøretøy i løpet av dagen, kan være smalere (men ikke mindre enn 2,3 meter), skriver direktoratet.

Dette er den samme regelen som ble benyttet i 1974.

– Det er svært problematisk når bilene bare blir bredere og bredere, sier kommunikasjonssjef Inger Elisabeth Sagedal i NAF.

Hun viser til at en rekke biler er bredere enn golfen, som i dag er 2,03 meter med speilene ute.

Tesla Model S, Volvo XC60 og VW Passat, er nemlig hele 2,18, 2,12 og 2,03 meter brede med speil.

Bør heve minimumsgrensen

NAF får stadig inn meldinger om bulking av større biler på grunn av smale parkeringsplasser.

– Vi mener normen bør være at man bygger parkeringsplasser som er fra 2,5 meter og større, ikke opp til 2,5 meter brede, sier Sagedal.

Og legger til at interesseorganisasjonen ikke mener det bær være greit å bygge parkeringsplasser som bare er 2,3 meter brede.

– Disse plassene er så smale at de fører til mange skader knyttet til parkering, sier hun.

Ti centimeter klaring

At mange opplever bulking på grunn av for smale parkeringsplasser bekreftes av senioringeniør Anders Kirkhus ved Sintef byggforsk.

– Svært smale parkeringsplasser fører til langt flere skader på biler, og i verste fall at folk ikke kommer seg ut av eller inn i bilene sine, sier han.

Kirkhus viser til at en rekke av dagens biler er rundt to meter brede, sidespeil kommer i tillegg.

– Dersom parkeringsplassene er 2,3 meter gir det 30 centimeter mellom hver bil dersom alle parkerer midt i parkeringsplassene. Om man legger til at en bildør er cirka 20 centimeter bred sitter bilisten igjen med ti centimeter å komme seg ut på. Det er alt for lite for de aller fleste, sier han.

– Skuffende

Kirkhus er svært skuffet over at Vegdirektoratet ikke endrer størrelseskravene til parkeringsplasser i forslaget til ny håndbok.

– Vi foretok selv en revidering av vår anvisning for parkeringsplasser for noen år siden. En gjennomgang viste at mange biler har blitt bredere de siste årene, og at 2,3 meter dermed er for lite for de med nye biler. På bakgrunn av dette endret vi anvisningene, og anbefalte Vegvesenet å gjøre det samme, sier han.

– Hva er den optimale bredden på en parkeringsplass?

– Det kommer jo helt an på hvem sin side du ser spørsmålet fra. En utbygger vil ønske å få inn så mange plasser som mulig, mens en bilist vil ønske å kunne åpne bildørene helt. Man bør ha 80 centimeter for at de fleste skal komme greit inn og ut av bilen. Noen må kunne åpne døra helt for å komme inn og ut, da trenger man rundt 110 centimeter. Men uavhengig av hvem man tar hensyn til mener vi, som vi skriver i vår anvisning, at en parekringsplass bør være fem meter lang og minst 2,5 meter bred, sier han.

Og legger til at en forutsetning dessuten er at det kun er maling og ikke fysiske hindre mellom plassene. Ved stolper, vegger og liknende vil plassene måtte være enda bredere.

Kan komme neste gang

Avdelingsdirektør Gyda Grendstad i Vegdirektoratet forteller at direktoratet ikke har hatt muligheten til å gjøre noe grundig faglig arbeid rundt størrelsen på parkeringsplasser.

– Dette er noe vi vil se nøyere på ved neste revisjon, sier hun.

Når neste revisjon kommer er usikkert, men Grendstad sier arbeidet frem mot revisjonen vil settes i gang allerede neste år.

– Da vil vi se på de tingene vi ikke fikk sett grundig nok på nå, som parkeringsplassregelement og gange- og sykkelreglement, sier hun.

Grendstad legger til at hun skulle ønske de hadde fått muligheten til å se mer på spesielt sykkel og gange i denne revisjonen.

– Men det har vi dessverre ikke hatt muligheten til å prioritere, sier hun.