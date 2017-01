Omstridt konsept: Dette firmaet skriver CV-er og søknader for 100.000 kroner i måneden

Med dårlige tider i oljebransjen har arbeidsledigheten i Norge økt betraktelig det siste året. Spesielt har det gått hardt utover ingeniører.

Men de dårlige tidene gir også muligheter for andre. Blant annet begynner firmaet CV Guru nå å gjøre god butikk på å skrive folks jobbsøknader og CV-er.

For i underkant av 2000 kroner kan du få kjøpt skreddersydd jobbsøknad og CV. Betaler du mer, lager de også en egen LinkedIn-profil til deg.

Firmaet består av journalister, forfattere og andre skriveentusiaster, ifølge CV Guru sine nettsider.

100.00 kroner i måneden

– Vi er tretten mennesker med ulike ferdigheter som står bak CV Guru. Foreløpig er vi to personer som jobber tilnærmet heltid. Resten er på deltid, ifølge talskvinne Tonje Brattås.

Skjermdump fra CV Gurus nettsider. Foto: Skjermdump

Ideen kom i mars i fjor, etter at de hadde sett at mange søkte på stillinger de var mer enn kvalifiserte til, men som ikke klarte å komme seg til intervju.

– Da vi så CV-ene og søknadene deres, forstod vi hvorfor. De det gjaldt hadde ikke fått frem sine gode kvalifikasjoner på papiret. Dette synes vi er uheldig både for personen som ikke får stillingen som han eller hun er mer enn godt nok egnet til, men også for arbeidsgiveren som går glipp av rett arbeidskraft, sier Brattås.

Den siste tiden har firmaet merket større pågang på folk som trenger å få CV og søknader skrevet.

– De siste månedene har vi hatt en bratt økning i omsetningen. I november og desember solgte vi for nærmere 100.000 kroner per måned. Tallene for januar begynner å tikke inn og det ser ut til at vi slår denne rekorden også, sier Brattås.

Omstridt konsept

Men å få profesjonelle til å skrive søknaden for seg er ikke like populært hos alle. Bygg- og anleggsentreprenøren Skanska er blant dem som er skeptiske.

– Vi forventer at søknader på stillinger hos oss er utformet av søkeren selv, sier kommunikasjonssjef i Skanska Norge, Geir Nordal Linge til Teknisk Ukeblad.

Han sier at de er skeptiske til en utvikling hvor søknader utformes av profesjonelle.

– Det kan føre til at både søknader og CV-er blir stadig likere, noe som igjen vil slå tilbake på de jobbsøkerne som velger å kjøpe slik hjelp. Hele poenget med søknaden og CV-en er jo å skille seg ut fra mengden, sier han.

– Da hjelper det lite med en CV som søkeren åpenbart ikke har laget selv og som det kanskje finnes et dusin av i søkerbunken, legger han til.

Linge anbefaler heller å få hjelp av andre til å spisse søknader og CV-er.

– Jeg tror det er smartere å bruke venner og kjente enn byråer som driver samlebåndproduksjon, sier han.

– Ikke juks

På CV Gurus nettsider skriver de at de ikke anser det å få noen til å skrive søknaden sin for å jukse.

– I en tid hvor du kan få hjelp til alt, hvorfor ikke ha muligheten til å få hjelp til noe så viktig som CV og søknad?

– Det er jo nemlig ikke beregnet som juks å få hjelp til å fikse bilen om motoren ryker, og det er heller ikke beregnet som juks å få hjelp til å fikse rørene under vasken på kjøkkenet når pakningen ryker. Hårklippen du hadde i forrige uke er heller ikke beregnet som juks, skriver firmaet.

Kundene hos CV Guru behøver ifølge nettsiden deres ikke å være bekymret for at det skal komme frem at noen andre har vært involvert i søknadsskrivingen.

– Nei. Dokumentene du får fra oss vil ikke inneholde noen spor på at vi har vært involvert i prosessen. Alle våre ansatte har videre taushetsplikt, heter det.

Brattås utdyper for Teknisk Ukeblad:

– I de fleste stillinger er ikke skriftlig formulering og fremstilling viktig for utførelsen av arbeidsoppgavene den potensielle arbeidsgiveren ser etter. Om vi kan hjelpe folk med å få drømmejobben og arbeidsgiveren finner sin nye drømmearbeidstaker med papirene vi skriver, er det positivt for arbeidsmarkedet.

Hun understreker at det ikke er noen fare for at søknadene og CV-ene som blir skrevet vil bli for like, slik Skanska frykter.

– Våre skribenter formulerer seg ulikt, i tillegg til å skreddersy hvert enkelt produkt til hver kunde. Dermed blir ikke søknadene like, sier hun.

Nito: Ikke mer tvilsomt enn mye annet

Ingeniørforeningen Nito, som blant annet arrangerer jobbsøkerkurs og CV-granskning, er ikke like kategoriske som Skanska. De mener dette kan ha sine positive sider.

– Det er alltid problematisk hvis andre skal gjøre hele jobben. Men å få bistand eller lage et utkast kan for noen være en boost, sier rådgiver i Nito, Jørn Eilertsen til Teknisk Ukeblad.

Han sier at de alltid mener det er best å skrive selv for så å få søknad og CV kvalitetssikret av andre.

– Men når det nå er mange som ikke har søkt jobb på lang tid, og som kanskje ikke vet hvor man starter, så vil det alltid være inspirasjon gjennom å få dette utarbeidet av andre. Er det feil? Nei, jeg vil aldri si at noe er feil, og det er så mange muligheter at hvis noen tenker at dette kan hjelpe, så må man bare forsøke, sier han.

Eilertsen mener det aller viktigste er å få hjelp til å søke stillinger man har lyst på. Samtidig har han stor forståelse for at det er et marked for tjenester som CV Guru.

– Absolutt. I dag er det et stort oppbud av kurs om jobbsøk, og med stadig flere guruer på området, så blir mange usikre over motstridende råd og kanskje en opplevelse av at det finnes en fasit som man ikke finner ut av.

– Det er et marked for det meste, og det er ikke mer tvilsomt å tilby dette enn mye annet, sier han.