«Fremoverlent. Strukturert. Dynamisk». Norsk CV-maker skal luke ut ordene som hindrer deg i å få jobb

Om lag 133.000 personer er arbeidsledige i Norge. Mange av dem har mistet jobben i løpet av den store oljenedturen de siste par årene.

Mange av ingeniørene som har mistet jobben, har ikke nødvendigvis stor erfaring fra å skrive sine egne CV-er. Nå har det kommet en løsning som gjør at CV-en designer seg selv.

– En del av dem har aldri skrevet sin egen CV. Det gjelder naturligvis også mange av dem som er nyutdannede, sier Sigbjørn Tønnesland i firmaet Sourceit.

De har utviklet et system – Personlig CV – som skal spare alle jobbsøkende for den frustrerende knotingen i word-dokumenter når CV-en skal utformes.

– Det er bare å fylle inn rådataene. Alt av venstremarger, fonter og øvrig design går automatisk, sier Tønnesland.

Fremoverlent og strukturert

Men hva skriver man egentlig om seg selv når man skal forsøke å selge seg inn til det som kanskje skal bli arbeidsgiveren din, og som skal betale deg hundretusenvis av kroner hvert år? Kan man være svulstig?

Er du fremoverlent, kanskje? Eller analytisk og strukturert? En arbeidsnarkoman? Eksperimentell og innovativ? Eller er du positiv og perfeksjonistisk, selvstendig, spennende, team-player?

Ord som bør unngås i CV-en Flere ord som bør unngås Analytisk og strukturert Ansvarlig Ansvarsfull Arbeidsnarkoman Dynamisk Effektiv Eksperimentell Effektiv Eventyrlysten Fleksibel Fremoverlent Gode datakunnskaper Gode kommunikasjonsevner Innovativ Kreativ Motivert Multinasjonal Perfeksjonistisk Positiv Problemløser Profesjonell Samarbeidsvillig Selvstendig Spennende Spesialisert Team Player Ærlig og rettferdig Åpen for nye utfordringer Kilde: Sourceit

Vurderer man å skrive dette, kan det kanskje være ålreit om noen sier ifra. Ifølge Tønnesland er dette på vei.

– I løpet av romjula kommer vi til å få dette på plass. Det vil si at systemet kommer til å plukke opp de verste formuleringene, og flagge dette, med spørsmål om du virkelig ønsker å ha dette med.

Han sier at det ikke er noen absolutte regler her.

– Men skal du bruke noen av disse ordene i CV-en, bør du begrunne og beskrive på hvilken måte du for eksempel er ”dynamisk”, og i hvilke situasjoner, sier han.

Se liste over flere ord han advarer mot i faktaboksen.

Hindrer hull i CV-en

Hva med det rent praktiske? Er det ikke nøyaktig like mye knot å skrive dataene inn her, som i et annet dokument?

Litt ja, mest nei, ifølge Tønnesland. I tillegg til at du slipper å gjøre designet av CV-en selv, kan grunnlaget legges greit om du har en profil på Facebook.

Kobler du løsningen til Facebook, fylles en rekke av feltene, samt bilde, inn automatisk.

– I tillegg legger du inn resten av rådataene. Systemet sjekker også om det er noe du mangler, for eksempel hull i CV-en. Som arbeidsgiver har jeg opplevd å få CV-er med hull i. Det slipper man nå, sier Tønnesland.

Men finnes det ikke nok CV-maler der ute, som i motsetning til denne løsningen er gratis? Jo. Men ifølge Tønnesland sitter man da igjen med den samme knotingen i word-dokumenter.

– Ekstremt mye av det som finnes av maler på nettet er skrekkelig dårlige, sier han.

Helt i startfasen

Så lenge man fyller ut rådata, designer CV-en fra Sourceit seg selv. Foto: Sourceit

Tjenesten har vært tilgjengelig i halvannen måneds tid, og det er fortsatt begrenset med brukere. Ifølge Tønnesland koster det omtrent en pils på byen i året å bruke tjenesten, noe som krever at de må ha relativt stort volum av brukere om det skal være noe å hente for dem som selskap.

– For oss er dette litt risikabelt. Vi må ha flere tusen brukere for at det skal lønne seg. Men vi tror det kan gå, og skal blant annet i møte med Nito angående dette på nyåret, for å se om dette kan bli et medlemsgode for medlemmene deres, sier han.

Han sier at det for mange er svært vrient å komme seg til intervju når man ikke vet hvordan en CV skal lages ordentlig.

– Nav er opptatt av vite så mye som mulig om deg, men er ikke så opptatt av å legge til rette for at du får ut informasjonen i en presentabel CV, sier han.

Nito: Må fortsatt bruke egne ord

Koordinator for Nitos jobbsøkerteam, Erik Devold sier til Teknisk Ukeblad at de skal i møte med Sourceit på nyåret.

De ønsker å lære mer om tjenesten, slik at de er oppdatert på hvilke produkter som finnes for jobbsøkere

– Med den digitale utviklingen ellers i rekrutteringsbransjen, er det naturlig å tenke mer digitalt også om CV. At jobbsøkere kan bruke digitale hjelpemidler for å skrive mest mulig aktuelle og relevante dokumenter er bra, sier Devold.

– Samtidig kommer en jobbsøker ikke unna å måtte skrive og formulere seg med egne ord, og man bør skreddersy både CV og søknad til den enkelte stilling man søker på. CV-produkter bør være tilpasset dette, legger han til.