Drømmer om Google: Nahom (19) fikk 18 seksere etter fire år i Norge

Superstudenten Nahom Kidane Yemane gikk ut av videregående skole med 18 seksere etter bare fire år i Norge, noe VG publiserte en artikkel om tidligere i år.

Han var aldri i tvil om hva han skulle gjøre etter endt videregående utdanning.

– Jeg gikk i førsteklasse på videregående da jeg leste en artikkel om industriell økonomi og teknologiledelse og tenkte at det ville være innmari spennende å kombinere ingeniør- og økonomifaget. Jo mer jeg leste, desto mer interessert ble jeg i studiet, sier Yemane, som lærte seg norsk på tre måneder før han begynte på videregående skole i Florø.

Yemane kommer opprinnelig fra Eritrea og flyttet til Norge for å bli gjenforent med moren i 2012. Utdanning har alltid vært veldig viktig for den unge studenten, og han visste at han måtte lære seg norsk for å kunne gjøre det bra på skolen.

– Jeg tvang meg selv til å prate norsk og latet som jeg ikke kunne engelsk for at jeg skulle lære meg språket raskere, sier han.

Det ble mye knoting og tegnspråk i begynnelsen, forteller Yemane, men han er overbevist om at overgangen til norsk gikk raskere på grunn av dette. De 18 sekserne på videregående sier han selv er et resultat av en kombinasjon av forkjærlighet for realfag og god konsentrasjonsevne.

– Det er realfag jeg kan best og syns er mest interessant. Det ergrer meg fortsatt at jeg fikk en femmer på fysikkeksamen. Nivået er selvfølgelig et helt annet her på universitetet. Alle som går på studiet er veldig flinke og jeg jobber hardt for å holde meg ajour, sier han.

Men i stedet for å bli stresset av det høye nivået, blir han bare mer skjerpet.

– Hard konkurranse gjør meg bare mer ivrig etter å prestere, sier han.

Ambisiøs og sosial

I dag bor Yemane sammen med 15 andre studenter i en studentbolig i Trondheim. Han kunne ikke hatt det bedre, selv om han også vedkjenner at de faglige utfordringene er store.

Han har satt seg som mål å inneha et styreverv i en teknologibedrift om ti år. – Jeg trives godt her, Trondheim er den perfekte studentbyen. Akkurat nå prøver jeg å finne en studieteknikk som passer meg bra. Det nytter ikke å jobbe på samme måte som på videregående. Jeg står opp tidlig om morgenen, får med meg ekstraforelesninger og jobber flere timer med skolearbeid i helgene, sier Yemane. Det å sikte høyt har alltid vært en del av personligheten hans, mener han selv.

– Jeg vil ikke si at jeg er nerd, men jeg er ambisiøs og dedikert og jeg har en familie som støtter meg og er stolt av meg. Storesøsteren min er en av mine største forbilder. Hun studerer medisin og er mye smartere enn meg, jeg har ingen sjanse mot henne, ler han.

I tillegg til å jobbe hardt på skolen, er Yemane også opptatt av å finne den riktige balansen mellom det faglige og det sosiale i hverdagen.

– Jeg er opptatt av fag, men jeg er også en sosial og omgjengelig type. Jeg syns det er utrolig kjekt og viktig å møte studenter fra andre studier og personer som har helt andre perspektiver enn meg. Jeg henter inspirasjon i andres lidenskap og ser på det sosiale som en viktig del av det å komme inn i studiemiljøet, sier han.

Sikkert valg

Selv om han bare er to måneder inn i studenttilværelsen har Yemane likevel rukket å gjøre seg noen tanker om hva han skal gjøre når han er ferdig med studiene.

– Jeg kunne tenke meg å bli konsulent eller starte en bedrift. I datadelen av studiet lærer vi også programmering, så det hadde ikke gjort noe om jeg hadde kommet på en god idé til en app, sier han.

19-åringen har også satt seg som mål at han om ti år skal inneha et styreverv i en teknologibedrift.

– Et styreverv om ti år bør være realistisk. Også er det jo en drøm å jobbe i Google, tenk å kunne ha det støtteapparatet og all verdens mulige ressurser rundt seg!

Den unge studenten er ikke bekymret for å ende opp som arbeidsledig etter endt utdanning.

Den unge studenten setter alltid av ekstra tid til skolearbeid i helgene og mener selv at det høye nivået på studiet bare ham mer skjerpet. Foto: Kyrre Lien

– Det frykter jeg overhodet ikke. Denne utdannelsen er såpass tverrfaglig og det er mange som studerer indøk som går over til den datateknologiske delen av yrket, sier han. Yemane mener datateknologi er noe av det mest sikre man kan satse på nå, med tanke på den fjerde industrielle revolusjon og internet of things. Folk blir erstattet med maskiner, det blir framtida, mener den unge studenten, som har Elon Musk som sitt store forbilde.

– Det er en fryd å følge med på hvordan Elon Musk fører innovative ideer ut i det virkelig liv. Jeg har hentet mye inspirasjon fra selvbiografien hans og hans masterplan. Det er viktig å tenke stort, sier Yemane, som i en alder av 19 år ikke er i tvil om at han har havnet på riktig hylle i livet.

– Jeg er hundre prosent sikker på at jeg har valgt riktig.