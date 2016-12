Stadig flere ingeniører har vært ledige i mer enn ett år

Fortsatt går arbeidsledighetstallene for ingeniørene feil vei. Nok en gang var det denne yrkesgruppen hvor arbeidsledigheten økte mest, viser nye tall fra Nav for november.

Ledigheten i Norge er på vei nedover, selv om det ble noen flere ledige denne måneden. Unntaket er yrkesgruppen ingeniør- og ikt-fag, som også i november opplevde en oppgang.

Det er nå 8264 ingeniører uten jobb. I antall er det noen færre enn oktober, men justert for sesongvariasjoner, innebærer det en økning på 200 personer, ifølge Nav.

Hele 2800 av dem har vært arbeidsledige i mer enn ett år.

De siste månedene har arbeidsledigheten blant ingeniører ligget på det høyeste nivået siden nedgangsperioden startet i 2014.

Flere langtidsledige ingeniører

Det har også vært en sterk vekst i ledigheten innen ingeniør- og ikt-fag det siste året. Bruttoledigheten i denne yrkesgruppen økte med 25 prosent fra november 2015 til november 2016.

Ledigheten for yrkesgruppen har økt i de fleste fylker, men det er først og fremst på Sør- og Vestlandet at det har vært en stor oppgang i ledigheten blant personer med yrkespraksis innen ingeniør- og ikt-fag.

Nav registrerer også at det er en økning i personer som har vært uten jobb lenge. Totalt er det nå 15.000 helt ledige som har vært arbeidssøkere i mellom ett og to år.

Også her er det ingeniørene som kommer dårligst ut.

– Det er særlig innen ingeniør- og ikt-fag og industriarbeid at flere har gått ledige i mer enn ett år, skriver Nav.

Tekna har tidligere uttrykt en bekymring for at det nå er mange ingeniører som har vært ledige så lenge at de ikke lenger kvalifiserer til dagpenger.

Vil gå ned for ingeniørene også - etter hvert

Johannes Sørbø, seniorrådgiver i Nav, sa i oktober til Teknisk Ukeblad at situasjonen for ingeniører er mer usikker enn for mange andre yrkegrupper, fordi så mange ingeniører har vært ansatt i oljeindustrien.

– Men vi ser nå at ledigheten øker saktere enn den gjorde tidligere. Det er et første tegn på at det kommer en nedgang, sa han.

Før arbeidsledigheten begynte å stige våren 2014 var ingeniører en av yrkesgruppene med lavest ledighet. Nå ligger gruppen på 3,1 prosent arbeidsledighet, over det som er snittet for alle arbeidstakere, på 2,8 prosent.

Dette er fremdeles lavere enn for fagarbeidere, men likevel langt høyere enn for andre høyt utdannede, påpekte Sørbø.

Han sa også at det er trolig at den negative perioden for ingeniørene vil fortsette en stund til.

– Det er mange ingeniører uten jobb, og fortsatt ingeniører som vil miste jobben. I tillegg er det tøffere for nyutdannede å komme inn på arbeidsmarkedet slik det er nå.