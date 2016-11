Tesla-, SolarCity- og SpaceX-gründer Elon Musk tror datamaskiner og roboter vil bli fremtidens arbeidsstyrke.

Ettersom stadig flere jobber og arbeidsoppgaver blir erstattet av teknologi vil det bli mindre behov for menneskelig arbeidskraft.

Løsningen må til slutt bli at myndighetene må lønne arbeidstakerne uten arbeidsoppgaver, tror Musk.

– Jeg ser egentlig ingen andre muligheter, sier han til CNBC.

Universell grunnlønn

– Jeg tror det er stor sjanse for at vi ender opp med en universell grunnlønn fra staten, eller noe lignende, på grunn av at samfunnet automatiseres, sier Musk.

Han påpeker at det globalt vil komme store omveltninger i arbeidshverdagen til mange, og trekker frem førerløse trailere som et eksempel.

– I fremtiden vil det ikke være nødvendig med sjåfører i semi-trailere. Det er en stund til dette blir standard, men det vil like fullt bety at det vil bli stadig mindre behov for trailersjåfører, påpeker Musk.

I USA er selvkjørende lastebiler alt på veien. I oktober kjørte en lastebil full av øl 193 kilometer på motorveien uten fører i to timer.

Elon Musk besøkte Astrup Fearnley-museet i Oslo tidligere år der han blant annet snakket med samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen om fremtiden for fornybare biler. Foto: Eirik Helland Urke

I stedet for sjåfører ser Musk for seg at det vil være flåteoperatører som er ansvarlig for overvåkningen av en rekke lastebiler, ikke kun ett enkelt kjøretøy. Får et av kjøretøyene trøbbel vil det være mulig for flåteoperatøren å løse problemene ved hjelp av fjernstyring.

– Så kan du jo argumentere med at det trolig er en mer interessant jobb enn å være trailersjåfør, legger Musk til.

Slik forsvinner svært mange arbeidsplasser, og dette er kun ett yrke. Førerløse busser er et annet nærliggende eksempel, som kan komme i trafikk i Stavanger alt neste år.

Fjerner behovet for bemanning: Nå overtar robotene alle operasjoner på boredekket

Ingeniøroppgaver vil også automatiseres

Dette er bare ett av flere eksempler på hvordan flere arbeidsoppgaver og yrker vil tatt over av datamaskiner og roboter.

Ikke en gang ingeniører vil bli spart, skal vi tro en rapport utarbeidet for Kunnskapsdepartementet om hvordan digitalisering vil påvirke ulike yrker i Norge i tiårene som kommer.

En tredjedel av den norske sysselsettingen vil i stor grad bli utsatt for automatisering i løpet av de neste tyve årene, konkluderer forskerne.

Tesla-gründeren mener likevel at økt automatisering og digitalisering vil være et gode for samfunnet. Han trekker frem at folk vil ha tid til å gjøre andre ting og få mer fritid.