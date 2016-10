Denne lastebilen leverer 50 000 bokser øl - mens sjåføren gjør helt andre ting

Nå er de første fullstendig selvkjørende lastebilene på veien i USA. I forrige uke kjørte en lastebil full av øl 193 kilometer på motorveien uten fører i to timer.

Det er Otto, et selskap som utvikler selvkjørende lastebiler, som har satt i gang prosjektet. Otto ble kjøpt opp av Uber tidligere i år.

Verdens første autonome vareleveranse var 51.744 bokser med øl, som ble fraktet fra fra Anheuser-Busch' bryggeri i Fort Collins i Colorado, til Colorado Springs i samme delstat.

Sjåføren kan slappe av

Helt selvkjørende var imidlertid ikke lastebilen. Den kjører seg selv på motorvei, men under disse forholdene kan sjåføren forlate førersetet og gjøre andre ting.

Siden teknologien fortsatt er under utvikling, overvåket sjåføren lastebilen underveis, men i fremtiden vil det bli mulig for sjåføren å slappe av.

Før lastebilen kommer på motorvei, og når den forlater motorveien, må sjåføren ta styringen.

Sensorpakke

Lastebilen som brukes, er en 18-hjuls Volvo, som er utstyrt med sensorer og maskinvare til 30.000 dollar (248.000 kroner).

Sensorpakken består av kamera, tre lidarer og en radar. Dataene kombineres med et svært detaljert kart, slik at lastebilen har god oversikt over omgivelsene sine.

Otto skiller seg fra for eksempel Daimler, som utvikler sine egne selvkjørende lastebiler. Tanken her er at eksisterende biler skal utstyres med den nødvendige maskinvaren.

Uber la ifølge Bloomberg 680 millioner dollar (5,6 milliarder kroner) på bordet for å kjøpe Otto i august.

Samarbeid med Volvo

Lastebilene utstyres med en rekke sensorer som gjør dem selvkjørende. Foto: Otto

Uber inngikk på samme tid et partnerskap med Volvo. De skal over tid, sammen med Uber, investere 300 millioner dollar (2,5 mrd kr), med mål om å utvikle fullstendig selvkjørende kjøretøy.

Denne avtalen inkluderer ikke bare lastebiler, men også utvikling av selvkjørende Volvo XC90, som brukes i Uber-trafikk i Pittsburgh i USA.

Uber planlegger å bruke Ottos teknologi for å gjøre personbiler selvkjørende.

Volvo har imidlertid ikke eksklusivt samarbeid med Uber. Også Toyota har en lignende avtale om utvikling av selvkjørende biler.

Skal løse sjåførmangel

Foruten å tjene gode penger, er et av Ottos mål å bidra til å redusere trafikkulykker. Amerikanske vogntog har skyld i over 9 prosent av alle dødsulykker på veiene, ifølge Otto. I snitt tar disse ulykkene livet av åtte personer hver dag, skriver de.

I tillegg skal selvkjørende lastebiler dekke sjåførmangel. Det er angivelig et skrikende behov etter lastebilsjåfører i USA, og i 2015 var det behov for 50.000 nye sjåfører. Det er ventet at det vil mangle 150 000 sjåfører i 2020, ifølge the American Trucking Association (PDF).

Otto ble grunnlagt i mai i år, av folk med bakgrunn fra blant annet Apple, Tesla og Google.

Ølleveransen forrige uke var for øvrig en del av et partnerskap mellom Otto og bryggeriet.

De betalte ifølge Automotive News den vanlige markedsprisen på 470 dollar for frakttjenesten.