Dette tror lederne at unge ansatte ønsker seg av arbeidsplassen

I Randstads arbeidsmarkedsanalyse har over 1000 ledere i norske bedrifter blitt spurt om hva de tror unge arbeidstakere ser etter i en arbeidsplass.

Samtidig ble unge ansatte i alderen 18-34 år spurt om hva som var utslagsgivende for at de valgte sin nåværende arbeidsplass.

Både ledere og ansatte er enige om at faglig utvikling og inspirasjon er det viktigste arbeidsplassen tilbyr de ansatte.

Men lenger nedover på listen er det en del forskjeller mellom hva lederne tror de unge ønsker seg av jobben – og hva disse unge arbeidstakerne under 35 år faktisk vil ha.

Lederne trekker frem ledelse

56 prosent av lederne og 45 prosent av de unge ansatte mener faglig utvikling og inspirasjon er blant det viktigste en arbeidsplass kan tilby, og er det punktet begge grupper setter øverst.

Både ledere og ansatte har dessuten rangert god lønn som det fjerde viktigste punktet. Omkring tre av ti har svart dette. Like mange, i begge gruppene, synes mulighet for karriereklatring er viktig.

Men lederne tror at et inkluderende, godt sosialt miljø er blant det aller viktigste. Det er ikke de ansatte enige i.

Og det kan virke som om lederne setter sin egen rolle noe høyere enn det de ansatte gjør. 40 prosent av dem har svart at det å kunne skilte med en god leder og ledelse er attraktivt. Kun seks prosent av de ansatte mener det samme.

Mens kun syv prosent av lederne tror virksomhetens beliggenhet, lokaler og utstyr er viktig for å tiltrekke seg ansatte, svarer til sammenligning fire ganger så mange av de unge arbeidstakerne, 28 prosent, at dette er utslagsgivende når de velger jobb.

– Opptatt av egen status

Lederne trekker altså frem sosialt miljø og god ledelse. De unge ansatte mener faglig utvikling, avansement, fine lokaler og virksomhetens omdømme er langt viktigere.

– Det kan virke som om lederne er noe mer opptatt av myke verdier enn det de unge ansatte er. Disse er først og fremst opptatt av egen status, hva som er praktisk for dem og avansemuligheter. Men det er mulig de ansatte undervurderer viktigheten av en god leder, og lar seg litt for lett blende av ytre faktorer, sier Eivind Bøe i Randstad, i analysen.

Undersøkelsen viser også at én av tre ledere opplever at unge, nyutdannede ansatte er kravstore. 39 prosent mener de er like mye kravstore som ydmyke, mens kun 16 prosent mener de er ydmyke.

– Unge ansatte har kanskje ikke den erfaringen som trengs, men til gjengjeld er de vokst opp som «digitalt innfødte», og er vant til at samfunnet rundt dem endrer seg hyppig. Dermed har de det fortrinnet at de av natur raskt kan omstille seg og lære nye ting, og der er kanskje ikke en eldre ansatt like smidig, påpeker Bøe.