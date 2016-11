Ny utbygging på sokkelen: Skal investere 5,4 milliarder i Oda-feltet

Oljeselskapet Centrica Norge leverte i dag tidlig inn utbyggingsplanen for Oda-feltet til olje- og energiminister Tord Lien.

Sammen med Suncor Energy Norge, Faroe Petroleum og Aker BP skal de investere 5,4 milliarder kroner i oljefeltet.

Partnerskapet håper produksjonen starter allerede i 2019, ifølge en melding fra operatør Centrica.

– 5500 årsverk

Oda-feltet gikk tidligere under navnet Butch og ligger i Nordsjøen. Utbyggingsplanen blir levert i en tid med lav oljepris, noe som flere ganger i år har vist seg å ikke være noen hindring for oljeselskapene.

Administrerende direktør i Centrica Norge, Dag Omre, sier i meldingen at prosjektet står godt, også i dette oljeprisklimaet.

– I samarbeid med partnerne og solide leverandører har vi jobbet frem et av de mest robuste prosjektene på norsk sokkel. Oda står fjellstøtt, også i en tid med lave olje- og gasspriser, sier Omre.

Han sier videre at partnerskapet har jobbet med å få ned prislappen på prosjektet.

– I løpet av de siste årene har vi klart å redusere investeringene med mer enn 40 prosent, ifølge Centrica.

– Det er tøffe tider innenfor olje- og gassrelatert virksomhet. Da er det ekstra gledelig å levere en plan for utbygging og drift, som skaper økt aktivitet i næringen. Oda vil bidra med om lag 5500 årsverk over feltets levetid, og vi forventer å tildele flere kontrakter innen kort tid, ifølge Omre.

Oljepris på 50 dollar fatet: «Ikke lav i et historisk perspektiv»

80 prosent til norske leverandører

Ifølge meldingen forventer partnerskapet at over 80 prosent av kontraktstildelingene havner hos norske leverandører.

Olje- og energiminister Tord Lien, som mottok planen for utbygging og drift (PUD), mener dette er svært gode nyheter.

– En investering på 5,4 milliarder kroner er omtrent like stort som det største fastlandsprosjektet til nå i dette årtusen, sier Tord Lien idet han mottar utbyggingsplanen.

I en pressemelding sier han at prosjektet viser den store forbedringsjobben som er gjort i industrien gjennom nedgangstidene.

– At norske leverandører forventes å vinne mer enn 80 prosent av jobben med Oda er gledelig både med tanke på arbeidsplasser og verdiskaping i Norge. Det viser at forbedringsarbeidet i leverandørindustrien nytter, sier Lien.

Femte utbyggingsplanen i år

Olje- og energiministeren er meget fornøyd med at det til nå i år har kommet fem utbyggingsplaner på norsk sokkel.

– Utbyggingen av Oda er årets femte utbyggingsplan. Samtlige av dem er basert på å koble seg opp mot eksisterende felt og bidra til økt utvinning i disse. Slike utbygginger gir gevinst på flere områder ved at de skaper verdier fra selve funnet, fra feltet de kobles til og ved å bevare infrastruktur som gir muligheter for enda flere satellittutbygginger i fremtiden.

Også bransjeleder for olje og gass i Norsk Industri, Runar Rugtvedt, er meget fornøyd med den høye andelen norske leveranser som anslås.

– Et prosjekt til 5,4 milliarder med produksjonsstart fra 2019 gir kjærkommen og etterlengtet aktivitet for leverandørindustrien i denne perioden. Det at det signaliseres ca 80 prosent norsk andel i kontraktstildelingene, viser at norske leverandører har god konkurransekraft og at norske teknologimiljøer leverer kostnadseffektive løsninger.

– Leveranser fra norske selskaper har også en svært god "track record" i å levere på tid og kvalitet, noe som nå vektlegges sterkt i tilbudsevalueringene hos operatørene og i lisensene, sier Rugtvedt til Teknisk Ukeblad.

For få år siden var tonen en helt annen: «På 80 dollar fatet er faren stor for at det kun er Sverdrup som blir bygget ut»

Knyttes til Ula

Butch-funnet, som nå altså heter Oda, ble gjort i 2011, rundt 13 kilometer øst for Ula-feltet. Planen er å bygge ut feltet med en brønnramme på havbunnen knyttet til Ula.

– Herfra vil olje bli eksportert til Ekofisk og videre inn i Norpipe til Teeside-terminalen i England. Den produserte gassen fra Oda skal injiseres i Ula-reservoaret for å øke oljeutvinningen fra Ula-feltet, ifølge meldingen fra Centrica.

Ifølge selskapet vil undervannstilkoplingen være nyskapende, ved at de gjenbruker Oselvar-infrastrukturen på Ula-plattformen.

Det er beregnet at Oda inneholder mellom 30 og 70 millioner fat oljeekvivalenter, der 95 prosent er olje. Topproduksjonen vil være på 35.000 fat olje om dagen.

Centrica Norge er operatør for Oda (PL 405) og har en eierandel på 40 prosent. Partnere er Suncor Energy Norge (30 prosent), Faroe Petroleum (15 prosent) og Aker BP (15 prosent).