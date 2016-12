Tesla får to nye superladere i Nord-Norge

Tesla utvider Supercharger-nettverket sitt nordover. I dag er den nordligste Supercharger-stasjonen på Setermoen i Indre Troms.

I 2017 er det planlagt to Supercharger-stasjoner lenger nord i landet.

Så langt ser det ikke ut til at noen av disse skal plasseres i Finnmark, men med utvidelsen blir det mulig å kjøre helt til Nordkapp ved å bare lade på Teslas hurtigladere.

Ladere lenger nord

Tesla har nylig presentert et kart med dagens ladestasjoner sammen med de som er planlagt i 2017.

Her har det kommet til to stasjoner. Så vidt vi klarer å avgjøre er de plassert i nærheten av Kåfjord, og Oksfjord, begge i Troms.

Det er imidlertid vanskelig å avgjøre nøyaktig.

Teslas norske informasjonssjef Even Sandvold Roland sier til Teknisk Ukeblad at de ikke har mer detaljert informasjon tilgjengelig, og at de annonserer åpning av nye stasjoner fortløpende.

Hvordan virker: Slik fungerer hurtiglading av elbil

Tesla planlegger sine to nordligste (merket) Supercharger-stasjoner i 2017. Foto: Skjermdump

Reelle planer

Kartet viser imidlertid reelle planer, men Sandvold Roland understreker at endringer kan forekomme.

Det kan uansett se ut til at det blir flere hurtiglademuligheter lengst nord i landet.

I forrige uke ble det kjent at Enova ikke fikk inn noen kvalifiserte søkere til utbygging av hurtigladenettverk i Finnmark, eller til utvidelse av eksisterende tilbud i Lofoten.

Dette etter at Enova i september utlyste en anbudskonkurranse for bygging av hurtigladere i Masi, Kautokeino, Honningsvåg, Hammerfest, Tana, Varangerbotn, Kirkenes, Vardø og Vadsø, i tillegg til ti lademuligheter per 10 mil langs E6 fra Nordkjosbotn til Karasjok.

46 nye ladere i 2016

Tesla åpner for øvrig to nye Supercharger-stasjoner på tampen av året. Disse er på Lampeland og i Eidfjord. Sandvold Roland forteller at Tesla har lagt 46 nye Superchargere til nettverket sitt i Norge i år.

De fleste er fordelt på fire nye ladeplasser, som i tillegg til de nevnte inkluderer Nebbenes og Skjåk. I tillegg kom utvidelse av eksisterende ladeplasser.

Utifra Teslas 2017-kart, ser det også ut til at de har planer om å åpne Supercharger-stasjoner i nærheten av blant annet Ålesund, Haukeli og Vinstra.

Spår forbrenningsmotorens død: – Alle biler er elbiler etter 2025

Vil kreve penger for superlading

Kommunikasjonssjef i Tesla Norge, Even Sandvold Roland. Foto: Scanpix

Neste år blir det også flere endringer i Supercharger-tilbudet fra Tesla. Biler bestilt etter 1. januar 2017 må betale for lading ved Supercharger-stasjoner. Dette vil også omfatte alle biler levert etter 1. april 2017, selv om de er bestilt før 1. januar 2017.

Det betyr i praksis at alle som har bestilt Model 3 vil måtte betale for lading. Prisen er ikke annonsert, men Tesla har sagt at prisen skal være mindre enn å fylle bensin for tilsvarende rekkevidde.

– For Tesla-eiere skjer den daglige ladingen om natten der bilen sover, og dekker kjørebehovet i hverdagen. Supercharger-nettverket er bygget med tanke på langdistansereiser, hvor korte ladestopp muliggjør effektiv helelektrisk transport. Endringen gjør vi for å sikre en god Supercharger-opplevelse for alle, sier Sandvold Roland.

Kan du alle triksene?: Slik får du batteriet i elbilen til å vare

Innfører «straffegebyr» for ladeslasker

Lading på Supercharger har aldri vært gratis, men vært inkludert i prisen på bilene. Det har imidlertid vært et «spis så mye du vil»-tilbud.

Ved lading på andre ladestasjoner, betaler man en minuttpris, så bileiere pleier som regel å flytte bilene når de er ferdigladet. Siden det ikke koster noe ekstra å lade ved en Supercharger, har mange opplevd at ladestasjonene har vært okkupert av ferdigladede Tesla-er.

Derfor innfører Tesla også et «straffegebyr» som innebærer at ferdigladede biler vil bli belastet 3,25 kroner per minutt bilen er tilkoblet en Supercharger etter at den er ferdigladet.