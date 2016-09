Nå skal det bygges 65 nye hurtigladere i Sør-Norge

Enova kunngjør onsdag at de gir 14 millioner kroner i støtte for at Grønn Kontakt og Fortum skal bygge 65 nye hurtigladere til elbil i Sør-Norge.

Det var de samme to aktørene som stakk av med støttekronene i forrige runde, til å bygge hurtigladere mellom Stavanger over Vestlandet til Tromsø.

To hver femte mil

Snart er alle hurtigladerne fra første utlysningsrunde i fjor til hovedveinettet i Sør-Norge på plass. Den nye, tredje runden supplerer med en rekke nye strekninger (se kart).

De nye hurtigladerne blir kompatible med alle typer elbiler, og elbilister kan benytte ladestasjonene uten å ha abonnement.

Alle hurtigladerne i utlysningen skal være i drift senest 1. november 2017.

Enova stiller krav om to hurtiglademuligheter per 50.–55. kilometer, avhengig av strekning. For å innfri kravet, blir enkelte eksisterende hurtigladestasjoner utvidet. Totalt settes det opp nye hurtigladere på 34 steder, opplyser Enova.

Enovas hurtigladerkart. Veiene i lilla, utlyst i mai, skal bygges av Fortum og Grønn Kontakt. Veiene i blått ble utlyst i september 2015, veiene i oransje ble utlyst i januar i år, mens de i grønt lyses ut nå. Kart: Enova

Færre ladere i nord

Enova lyser samtidig ut neste konkurranse om støtte til utbygging av hurtigladere, i Nord-Norge.

– Dette blir et kjempeløft for bruken av elbil i nord. I Finnmark finnes det ikke en eneste hurtiglader i dag, sier markedsdirektør Audhild Kvam i Enova.

Finnmark er landets største fylke i areal, og har samtidig minst befolkning og under 150 registrerte elbiler, ifølge Enova klart færrest i landet.

Å kreve minimum to lademuligheter per femte mil som i Sør-Norge hadde ifølge Enova ført til krav om bygging av ladere på værutsatte steder uten bebyggelse, og gitt høye utbyggings- og driftskostnader.

– Satsingen vår er avhengig av at ladeoperatører ser mulighetene i å bygge ut og leverer tilbud. Selv om Enova hadde dekket absolutt alle investeringskostnadene, er signalene fra bransjen at driften kan bli for dyr til at det er lønnsomt å bygge ut hver femte mil. Framfor å risikere å ende opp med ingen utbygging, har vi valgt denne alternative løsningen for å få markedet i gang også i Nord-Norge, sier Kvam.

40 nye ladere

Enova legger derfor opp til følgende utbygging:

To lademuligheter per 75 km: E10 Bjerkvik–Å

To lademuligheter per 100 km: E6 Nordkjosbotn–Alta–Karasjok

To lademuligheter på hver av stedene Masi, Kautokeino, Honningsvåg, Hammerfest, Tana, Varangerbotn, Kirkenes, Vardø og Vadsø

Det vil gi cirka 40 nye hurtigladere.

– Vi tror dette vil bidra til å danne markedsgrunnlaget som er nødvendig for videre utbygging i Finnmark, sier sier Kvam.

Sør-Norge

I den tredje runden, i Sør-Norge, som Fortum og Grønn Kontakt nettopp vant, bygges det ut hurtigladere på disse strekningene:

Strekning Nye hurtigladere Fordelt på antall steder Utbygger E18 Oslo–Ørje/Magnor 2 1 Fortum RV2 Kongsvinger–Elverum 2 1 Fortum E16 Magnor–Kongsvinger–Kløfta 4 2 Fortum RV35/E16 Jessheim–Hønefoss–Hokksund 1 1 Fortum RV4 Oslo–Mjøsbrua 2 1 Fortum E134 Drammen–Haugesund 10 5 Fortum RV36 Seljord–Eidanger 2 1 Fortum RV9 Kristiansand–Haukeligrend 12 6 Fortum RV13 Jøsendal–Voss 4 2 Fortum RV5 Lærdal–Florø 6 3 Grønn Kontakt RV15 Otta–Måløy 12 6 Grønn Kontakt E136 Dombås–Ålesund 3 2 Grønn Kontakt RV70 Oppdal–Kristiansund 5 3 Grønn Kontakt Total 65 34

