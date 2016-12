Skulle bli et kjempeløft for bruken av elbil i nord: Fikk ikke én eneste kvalifisert søknad

I september lyste Enova ut en anbudskonkurranse for utbygging av hurtigladere i Nord-Norge.

Enovas pressemelding i forbindelse med utlysingen sa at det «blir et kjempeløft for bruken av elbil i nord. I Finnmark finnes det ikke en eneste hurtiglader i dag».

Nå er resultatet klart, og det ser ut til at Finnmark fremdeles blir fri for hurtigladere.

Ingen kvalifiserte søknader kom inn, melder Enova i en pressemelding.

Ingen hurtigladere

Det til tross for at Enova kunne dekket inntil 100 prosent av investeringsskostnadene, og at de lempet på kravene sammenlignet med utbyggingen i Sør-Norge.

Der har det vært krav om minst to lademuligheter for hver femte mil. I nord var kravene som følger:

To lademuligheter per 75 km: E10 Bjerkvik–Å.

To lademuligheter per 100 km: E6 Nordkjosbotn–Alta–Karasjok.

To lademuligheter på hver av stedene Masi, Kautokeino, Honningsvåg, Hammerfest, Tana, Varangerbotn, Kirkenes, Vardø og Vadsø.

Ingen nye ladere blir bygget i Lofoten eller i Finnmark. I Lofoten finnes det imidlertid fra før av hurtigladere i Svolvær og Leknes, og lenger øst på Sortland, i Evenes og Bjerkvik hvor E10 møter E6.

I Finnmark er det verre. Landets nordligste hurtigladere er i Tromsø. Derfra til Alta er det 30 mil.

For lite kundegrunnlag

Ole Henrik Hannisdahl, daglig leder i Grønn Kontakt. Foto: Kjell Inge Søreide

I Finnmark er det registrert til sammen 148 elbiler. Det er for få biler til at det lønner seg å bygge ut hurtigladere, ifølge Ole Henrik Hannisdahl, daglig leder i ladeoperatøren Grønn Kontakt. Han sier at de har brukt mye tid på å vurdere utbygging i Finnmark.

Hannisdahl sier at de som en kommersiell aktør bygger ut ladere der de forventer å få mest bruk, og søker om Enova-støtte for å få det til å gå i null. Det går opp mange steder i landet, selv der det er lite bruk.

– Men i Finnmark er det rundt 150 elbiler og 85.000 mennesker. Det selges i underkant av 1000 biler i Finnmark hvert år. Om halvparten av nybilsalget i Finnmark var elektrisk, hadde vi fortsatt vært langt unna det vi trenger for å bygge her, sier Hannisdahl.

Han sier at det ikke hadde hjulpet om de hadde fått dekket alle investeringskostnadene. I tillegg til mye vær og kulde, mangler det mye infrastruktur.

Kan bli aktuelt når elbilene får større rekkevidde

– Det er lange avstander og langt mellom folk. Å bygge infrastruktur for biler med 24 kilowattimer batteri er ikke hensiktsmessig. En Nissan Leaf er ikke laget for å krysse Finnmark. Da trenger du en elbil med større batteri, sier han.

Grønn Kontakt ser for seg at det kan bli mulig å bygge ladere i Finnmark i fremtiden. Dette er nye Tana bru, som skal stå klar i 2019. Foto: Statens Vegvesen

Det vil ikke være liv laga med hurtigladere før det kommer biler med rekkevidde til å kjøre mellom de største byene og tettstedene i fylket.

Når biler med rekkevidde som Opel Ampera-e og Tesla Model 3 blir mer vanlig, tror han at det også kan bli grunnlag for hurtigladere i Finnmark.

– På et eller annet tidspunkt blir det hurtigladere i Finnmark også. Vi bygger ut mye nå, og har ikke kapasitet til å sette av masse ressurser til å bygge her. Hovedutfordringen er at selv med fullfinansierte hurtigladere, forventer vi så lav bruk av laderne at de ikke en gang vil dekke sine egne driftskostnader. Da er det et bedre case å tenke på hurtigladere i de større byene, som Alta og Lakselv. Slike kunne vi kanskje driftet, forutsatt at noen setter dem opp, og at det ikke krever så mye fra oss, sier han.

– Burde være mulig å kjøre til Nordkapp

Helt fritt for lademuligheter er det imidlertid ikke. Det er semihurtigladepunkter som levererer inntil 22 kilowatt vekselstrøm i Alta, Skaidi, og ved Karasjok. I tillegg er det slike ladepunkter rett over finskegrensen i Karigasniemi øst for Karasjok og Galdotieva sør for Kautokeino.

Men dette alene vil neppe få flere i Finnmark til å velge elbiler.

Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening. Foto: Norsk elbilforening

Norsk elbilforening mener at det i det minste burde være mulig å kjøre til Nordkapp med elbil, blant annet på grunn av turisme.

Men foreningens generalsekretær Christina Bu er ikke spesielt overrasket over at det ikke ble noen hurtigladere i fylket i denne omgang, med tanke på avstander og befolkningsgrunnlag.

– Vi er veldig opptatt av at man får infrastrukturen på plass i hele landet, og vi har engasjerte medlemmer også i Finnmark, som har vært kjempeglade for at det skal komme, sier hun.

De er trolig skuffet nå. Men Bu sier at et minimum av infrastruktur er en forutsetning for å få folk til å velge elbil.

Ønsker alternativ støtteordning

– Enova må se på alternative måter å sikre infrastruktur i den nordligste landsdelen, for eksempel et særskilt tiltak for utkantstrøk. Kommersielle aktører vil ikke finne det kommersielt interessant å bygge hurtigladere slike steder de neste årene, sier Bu.

Siden disse ikke ser forretningsmuligheter slike steder, mener hun at det må brukes offentlige midler til drift i en startfase. For selv om Enova hadde dekket hele investeringen, løper det kostnader til drift.

Nøyaktig hvordan denne ordningen skulle fungere, kan hun ikke svare på, men hun understreker at det på sikt må komme hurtigladere også i Finnmark.