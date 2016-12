Disse elbilene er det flest av i Norge

En milepæl for elektrisk mobilitet ble feiret i dag, da det ble markert at det nå er 100.000 elbiler på norske veier. Dette ble markert av Norsk elbilforening og Zero.

Det er bare halvannet år siden forrige milepæl, 50.000 biler ble nådd, i mai 2015.

– Elbiler er på vei til å bli konkurransedyktige, men for å komme dit må vi fortsette å øke antallet, og da trenger vi politiske virkemidler, sier Kåre Gunnar Fløystad, fagsjef i Zero i en pressemelding.

Det er imidlertid et stykke igjen til de fleste biler på norske veier kan sies å være nullutslippsbiler.

Norsk elbilforening (generalsekretær Christina Bu) og Zero (fagsjef Kåre Gunnar Fløystad) feiret 100.000 elbiler på veien ved Munchmuseet i Oslo. Foto: Ståle Frydenlund / elbil.no

Elbilforeningens leder Christina Bu mener at vi må nå opp mot 400.000 biler i 2020 dersom klimamålene skal kunne nås.

– Da må dagens elbilpolitikk videreføres og til og med styrkes på enkelte områder, sier Bu.

De fleste vurderer ikke elbil i nær fremtid

Mange vurderer å kjøpe elbil, men langt fra de fleste.

I en fersk undersøkelse om holdninger til elbil, svarer 15 prosent av et representativt utvalg av nordmenn over 18 år at det er aktuelt å kjøpe elbil innen to år. Av disse har 4 prosent svart «helt enig», og 11 prosent «ganske enig».

Elbilkjøp innen to år er imidlertid ikke noe flertallet vurderer, da 56 prosent har svart seg ganske eller helt uenig i at de vurderer å kjøpe elbil de neste to årene.

Samtidig mener 68 prosent at rekkevidden er for kort, og 46 prosent mener lading er problematisk.

Et flertall sier seg ganske eller helt enige i at de støtter norsk elbilpolitikk som gir fordeler til de som velger utslippsfrie biler.

Spår forbrenningsmotorens død: – Alle biler er elbiler etter 2025

Nissan Leaf klart mest populær

Av de 100.000 bilene, er over halvparten varianter av tre modeller: Nissan Leaf, VW eGolf og Tesla Model S.

Disse utgjør nærmere over halvparten av alle elbiler på veiene i dag. Antallet Nissan Leaf er omtrent det dobbelte av nummer to og tre på listen.

Konsentrert rundt de store byene

En oversikt over hvor elbilene er registrert, viser at elbilene i all hovedsak er konsentrert i og rundt de store byene.

Oslo alene har over 18.000 elbiler, Bergen har over 9400 biler, og Trondheim nærmere 4300 biler.

Les også: Slik blir Norges mest avanserte ladeplasee

Fylkesvis er det Akershus som totalt har flest elbiler, med over 19.500 elbiler. Deretter følger Oslos over 18.000 elbiler, og Hordaland med over 16.100 elbiler.

Nummer fire på listen, Rogaland, har litt over halvparten av Hordaland, med litt over 8800 elbiler.

De tre fylkene med færrest elbiler er ikke overraskende de store og lavt befolkede: Troms, Sogn og Fjordane og Finnmark, med totalt 1739 elbiler.

Finnmark alene har kun 148 elbiler registrert, med de fleste i Alta og Hammerfest.

Under ser du oversikten for hver kommune: