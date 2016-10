Lovforslag gir nye bygg kortere garantitid enn vaskemaskiner og mobiltelefoner

Akkurat som på hvitevarer, mobiltelefoner, fjernsyn og de fleste biler, er garantitiden på nybygg på fem år. Det ønsker et offentlig utvalg å gjøre noe med.

Utvalget foreslår nå å kutte garantitiden på nye bygg fra fem til to år.

Argumentet for kuttet er at de fleste forbrukere oppdager mangler kort tid etter å ha flyttet inn i ny bolig.

Kan gi store tap

Om lovforslaget blir innført, vil mangelskrav som oppstår senere enn to år etter overtakelse, ikke lenger være vernet av garantien slik de er i dag.

– Selv om de fleste feil oppdages relativt raskt etter overtakelse, gjelder ikke dette alle. Vår bekymring er at de forbrukerne som ikke oppdager feilene i det de flytter inn vil lide store tap ved at garantiordningen blir kortere, sier fungerende forbrukerombud Bente Øverli.

Som for kort tid siden sendte høringssvar til lovforslaget.

Garantitid på ulike produkter: Bil: 5- 7 år

Hvitevarer: 5 år

Ny bolig i dag: 5 år

Mobiltelefon: 5 år

PC: 5 år

TV: 5 år

Kamera: 5 år

Møbler: 5 år

Elektriske småvarer som brødrister: 2 år

Hårføner: 2 år

Ny bolig med nye regler: 2 år

Ikke verdt besparelsen

Utvalget mener at man må tenke over at kostnadene for dagens garantiordningen blir påført forbrukerne, og at forbrukerne vil spare penger på at garantitiden reduseres til to år.

Øverli tror imidlertid ikke denne besparelsen er verdt risikoen den medfører.

– Tryggheten for forbrukerne er viktigere enn den økonomiske belastningen dagens ordning fører til. Med tanke på hvor mye penger forbrukere legger ned i bolig fremstår ikke kostnaden for økonomisk trygghet som høy, sier hun.

Og understreker at dersom garantitiden reduseres til to år vil det være tre år av den absolutte reklamasjonstiden hvor forbrukeren ikke er vernet av garantien.

– I disse tre årene risikerer forbrukeren å stå helt uten dekning for sine krav dersom entreprenøren ikke vil eller kan dekke kravet, for eksempel ved konkurs.

Gir likviditet

Utvalget som foreslår lovendringen har snakket med en rekke entreprenører i forbindelse med arbeidet.

De viser til at flere entreprenører har fortalt at nye boligprosjekter settes på vent fordi finansieringsrammen hos banken og tilgjengelige sikkerhetsobjekter er oppbrukt på garantiforpliktelser knyttet til allerede gjennomførte byggeprosjekter.

Kostnadene i de enkelte tilfellene er som oftest ikke veldig høye, men over tid «bindes» en del likviditet fordi garantien etter bustadoppføringslova § 12 skal gjelde i fem år etter overtakelse, skriver utvalget.

Denne likviditeten kunne i følge utbyggerne vært benyttet til nye prosjekter.

Øverli er ikke enig i argumentasjonene.

– Det er viktig at utbyggerne ivaretar sine forpliktelser overfor de forbrukerne som allerede har kjøpt boliger av selskapet, før de setter i gang nye prosjekter som igjen medfører nye forpliktelser, sier hun.

Rammer de fattigste

Dersom lovforslaget blir vedtatt frykter Forbrukerombudet det vil gå hardt utover de forbrukerne med dårlig økonomi.

– Dersom man følger utvalgets anbefaling om å gjøre garantien mindre omfattende og dermed rimeligere, vil dette ha størst betydning for aktører med mindre stabil økonomi, sier hun.

Og legger til:

– Utbyggere med stødig økonomi har muligheten til å gi fem års garanti.